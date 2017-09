Vergessener Wasserkocher sorgt für Wohnungsbrand Die Feuerwehr musste am Ostring in Görlitz löschen. Drei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Symbolbild © SZ/Uwe Soeder

Görlitz. In der Küche einer Wohnung am Görlitzer Ostring kam es am Freitagvormittag zu einem Brand. Dieser wurde ausgelöst durch einen eingeschalteten und dann vergessenen Wasserkocher.

Beim Versuch den Brand selbst zu löschen erlitten drei Personen eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr schließlich gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10 000 Euro. (szo)

