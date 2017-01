Vergessener Hoflößnitz-Teddy rührt die Gemüter Fast 40 000 Leute haben die Geschichte auf Facebook gelesen. Der Besitzer wird noch gesucht.

Vergessener Teddy vom Weinbergglühen auf der Hoflößnitz. Die Suche nach den Besitzern sorgt für Aufsehen im Netz. © Hoflößnitz

Es sind manchmal die ganz kleinen Geschichten, die für Furore sorgen. Am Wochenende, während der Veranstaltung Weinbergglühen in der Hoflößnitz, hat offenbar eine junge Familie einen Teddy vergessen. Der gut 30 Zentimeter große Plüschteddy wurde von Hoflößnitz-Mitarbeiterin Melanie Schimpf gefunden und mit ins Warme genommen.

Inzwischen gibt es vom Teddy gleich eine ganze Serie von Fotos an verschiedenen Orten in dem städtischen Weingut und eine anrührende Geschichte.

Melanie Schimpf hat aufgeschrieben, wie sich die Mitarbeiter um den Teddy kümmern, und sie ruft auf, die Besitzer des Kuschligen zu finden. Die Worte und die Fotos rühren offenbar viele an. Jedenfalls hatten schon bis zum Montagnachmittag fast 40 000 Facebook-Nutzer den Aufruf zur Teddy-Eltern-Suche gelesen und mit Daumen hoch bewertet. Auch anrührende und lustige Kommentare sind auf der Seite der Hoflößnitz zu finden. Allerdings, so Jörg Hahn. Geschäftsführer des Bioweingutes, haben sich die Teddy-Besitzer noch nicht gemeldet. Vielleicht beim nächsten Weinbergglühen am kommenden Wochenende.

