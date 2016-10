Vergessene Verkehrsschilder An der Dresdner Straße in Freital wurden am Wochenende mehrere Bauarbeiten beendet – und Autofahrer trotzdem gestoppt.

© Symbolfoto: dpa

Freital. Da wusste wohl die linke Hand nicht, was die rechte macht. Planmäßig wurden am Sonnabend die Bauarbeiten auf der Dresdner Straße beendet. In der vergangenen Woche war dort ein Wasseranschluss für das Haus Nummer 46 gebaut worden. Die Dresdner Straße war deswegen nur einspurig befahrbar. Autofahrer, die in Richtung Dresden unterwegs waren, mussten über die Coschützer Straße und Richard-Wagner-Straße ausweichen.

Obwohl die Dresdner Straße seit Sonnabend wieder zweispurig befahrbar ist, stand in der Gutenbergstraße am Montag noch ein Schild, das die Dresdner Straße in Richtung Dresden zur Sackgasse machte. „Das Schild ist schlichtweg vergessen worden“, sagte Rathaussprecher Matthias Weigel am Montag. Das verwirrende, aber etwas versteckte Schild wurde noch im Laufe des Tages abtransportiert.

Verwirrung am Weißeritztalradweg

Ähnlich verwirrend war die Beschilderung am Montagvormittag für Radfahrer auf dem Weißeritztalradweg. Obwohl die Brücke an der Fichtestraße nach dem Ende der Sanierung schon seit Freitag wieder befahrbar ist, wurden Radler per Schild immer noch zur Umleitung aufgefordert. Wer strikt der Ausschilderung folgte, fuhr von Dresden kommend nicht nach links in die Fichtestraße und dort über die Weißeritzbrücke, sondern weiter geradeaus die Dresdner Straße entlang und erst auf der Richard-Wagner-Straße über die Weißeritz zum Weißeritztalradweg.

Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilte, sei ein Missverständnis zwischen der bauausführenden Firma und des Schilderlieferers Ursache für das Problem. Offenbar gab es unterschiedliche Auffassungen darüber, wann die Bauarbeiten auf der Brücke beendet sein sollen. Auch diese Schilder wurden aber im Laufe des Montags beseitigt.

