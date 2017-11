Vergessen

Das Wahlplakat von Klaus Brähmig in der Nähe des Ärztehauses in Reichstädt. © Egbert Kamprath

Reichstädt. Die Wahl ist zwei Monate her, aber dieses Wahlplakat von Klaus Brähmig hängt immer noch in Reichstädt in der Nähe des Ärztehauses. „Ich habe schon vor über zwei Wochen bei der CDU in Dipps angerufen und immer noch ist das nicht abgenommen“, sagt Christfried Rüger aus Reichstädt. Eigentlich müsste das in der Woche nach der Wahl geschehen. Der Standort des Plakats liegt jetzt zwar auf der Strecke, wo gebaut wird. Aber die Baustelle bestand auch schon im September, als die Wahl war. (SZ)

