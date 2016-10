Vergebliches Warten auf den Retter Freibad-Interessent Mathias Nobel erscheint nicht zur Stadtratsitzung. Er schickt nur eine nichtssagende Mail.

Blick in das Lommatzscher Freibad. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Haben die Lommatzscher das Interesse an ihrem Freibad verloren? Das könnte man meinen, wenn man die Beteiligung bei der Stadtratsitzung am Donnerstagabend zugrunde legt. Kein einziger Bürger war gekommen. Dabei sollte doch Freibad-Interessent Mathias Nobel aus Halle sein Konzept vorstellen. Im Nachhinein haben die Bürger alles richtig gemacht. Denn auch Nobel erschien trotz seines Versprechens nicht.

Stattdessen erhielt die Stadt ein nichtssagendes Schreiben seiner Firma, der Bäder & Eventmanagement GmbH aus Teutschenthal. Darin wird lediglich um Verständnis für sein Nichterscheinen gebeten. Ein Grund für die Absage wird nichtmitgeteilt. Auch telefonisch sei Herr Nobel „aus privaten Gründen“ derzeit schwierig zu erreichen, heißt es.

Bei Herrn Nobel bestehe aber nach wie vor Interesse am Freibad Lommatzsch, teilt die Firma mit. Er habe die Idee, das Freibad Lommatzsch ganzjährig als Naherholungsgebiet und Ausflugsziel zu etablieren. Im Freibad beabsichtige er das Betreiben eines Cafés mit entsprechender gastronomischer Versorgung, die Verschönerung des Parks für Spaziergänger und den Umbau des Wohnblocks in eine Jugendherberge. Vom Badbetrieb ist in dem Schreiben allerdings keine Rede mehr.

Dennoch zeigen die meisten Stadträte Geduld, wollen Nobel keine Steine in den Weg legen. „Wenn er ehrliches Interesse hat, auch eine Jugendherberge einrichten will, ist das besser, als einen Schandfleck zu haben“, so Christine Gallasch (Freie Wähler). Jedoch müsse er sich nun aktiv in den Gestaltungsprozess einbringen, forderte sie. Er bekomme das Bad zum Nulltarif nur, wenn er es als Bad weiter betreibt, betonte Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP). Und nicht nur das. Bis Februar soll Nobel nun ein Konzept im Rahmen der bereits laufenden Bürgerbeteiligung vorlegen und im Stadtrat vorstellen.

Zudem soll er eine verbindliche Investitionszusage geben und Sicherheiten vorlegen, so die Bürgermeisterin. „Herr Nobel hat bisher noch nicht gesagt, wer in Lommatzsch investieren soll. Ich kann mir die von ihm geplante Nutzung in einer Kleinstadt wie Lommatzsch nicht vorstellen“, so Anita Maaß. Die Stadt will nun Nobel ein letztes Mal anschreiben.

zur Startseite