Verfrühte Bescherung in der Schule Der Förderverein macht den Schülern jedes Jahr eine Überraschung. Dieses Mal eine musikalische.

Stefanie Mieth, Rene Edelmann und Anja Demuth (v.l.) vom Vorstand des Fördervereins haben am Donnerstag die Pakete an die Grundschüler der Sonnenblumenschule übergeben. © Thorsten Eckert

Hat sich der Weihnachtsmann im Termin geirrt? Oder warum konnten die Schüler der Medinger Sonnenblumenschule bereits am Donnerstag zahlreiche Geschenke auspacken? Der Grund ist schnell erklärt: Der Donnerstag war für Sachsens Schüler der letzte Schultag in diesem Jahr. Zu diesem Anlass lässt sich der Förderverein der Medinger Grundschule jedes Jahr eine kleine Überraschung einfallen. Obwohl, wenn man den riesigen Berg mit weihnachtlich eingepackten Geschenken sieht, nicht unbedingt von einer Kleinigkeit sprechen kann. Das hat natürlich ebenfalls einen Grund. Denn die Grundschule brauchte für den Musikunterricht dringend neue Instrumente, hatten keine geeigneten in ihrem Bestand. Diesen Wunsch hat der Förderverein den Lehrern und Schülern der Grundschule gern erfüllt. „Wir haben alle Instrumente neu gekauft. Die Gelder stammen aus Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträgen“, berichtet René Edelmann, Vorstandsmitglied des Fördervereins. Zusätzlich hat jede Klasse ein Stereoradio bekommen, um im Unterricht beispielsweise eine CD abspielen zu können. Und natürlich waren unter den vielen Geschenken auch ein paar Süßigkeiten versteckt. Schließlich ist Weihnachten.

Und auch der Medinger Kindergarten „Zwergenland“ hat von dem Förderverein ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bekommen. Denn die Mitarbeiter mussten bisher mit einem völlig veralteten Computer aus dem Jahr 1997 arbeiten. Nun können sich die Erzieherinnen über ein neueres Modell freuen, mit dem sie auch vernünftig arbeiten können. Da bleibt nur noch zu sagen: Frohe Weihnachten!

