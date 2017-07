Verfolgungsjagd mit Simsonfahrer Die Polizei will einen Mopedfahrer kontrollieren, doch der haut ab. Er hatte gleich mehrere Gründe dafür.

Nach einer Verfolgungsjagd haben Polizeibeamte am Freitagnachmittag einen Simsonfahrer gestoppt. Die Beamten waren in Gröditz auf Streife unterwegs und wollten den 18-jähriger Mopedfahrer auf der Straße Am Güterbahnhof kontrollieren. Doch der Mann gab einfach Gas und versuchte zu flüchten.

Auf dem Weg durch ein Gewerbegebiet kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Funkstreifenwagen. Das hielt den Simsonfahrer jedoch nicht auf. Erst in der Heinrich-von-Kleist-Straße konnte der Fahrer von den Beamten gestoppt werden.

Den Grund für die Flucht konnten die Polizisten schnell herausfinden. Der junge Mann hatte den Hubraum des Mopeds unerlaubt auf 85 ccm aufgebohrt, für die nunmehrige Fahrzeugklasse besaß er keine Fahrerlaubnis und die Simson war zudem nicht versichert. Gegen den Gröditzer wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (SZ)

