Verfolgungsjagd mit Garageneinbrechern

Symbolbild. © dpa

Großschweidnitz. Am Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, wurde die Polizei nach Großschweidnitz gerufen. Dort waren in der Ernst-Thälmann-Straße Garageneinbrecher aktiv. Diese fühlten sich bei ihrem Treiben offenbar ertappt und ergriffen in einem roten Citroën mit tschechischen Kennzeichen die Flucht. Wie ein Polizeisprecher berichtet, wurde das Auto der Verdächtigen auf der S 148 bei Ebersbach von einer Streife entdeckt. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Die Fahrt ging in Rumburk über die Grenze. Auf tschechischem Staatsgebiet verlor sich seine Spur.

Ob die Einbrecher in Großschweidnitz etwas gestohlen hatten, sei derzeit noch nicht klar, heißt es vonseiten der Polizei. Der von ihnen hinterlassene Sachschaden beträgt circa 250 Euro. (szo)

