Verfolgungsjagd im Vollrausch Die Bundespolizei hat in Zittau einen Mazda kontrollieren wollen. Doch der Fahrer gab Gas und lieferte sich ein gefährliches Rennen.

Der Fahrer des Mazdas ist im Straßengraben gelandet und flüchtete zu Fuß weiter. © Bundespolizei

Die Gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz der Bundes- und Landespolizei hat sich in der Nacht zum Montag eine wilde Verfolgungsjagd mit einem Fahrer durch das Zittauer Stadtgebiet geliefert, die erst in Tschechien in einem Straßengraben endete. Die Beamten wollten gegen 1 Uhr einen silberfarbenen Mazda 323 in der Lessingstraße kontrollieren, weil er mit gestohlenen deutschen Nummernschildern unterwegs war. „Der Fahrer folgte aber nicht dem Anhaltezeichen der Beamten und gab Gas“, berichtet Alfred Klaner von der Bundespolizei. Wie der Sprecher mitteilt, missachtete der Flüchtende zahlreiche Vorfahrtzeichen, befuhr den Karl-Liebknecht-Ring in entgegengesetzter Richtung sowie einen Spielplatz und einige Fußwege. Eine weitere dazugeeilte Streife wollte der Fahrer seitlich abdrängen. „Ein Zusammenstoß konnte nur durch ein Bremsmanöver verhindert werden“, so Klaner.

Über die Friedensstraße fuhr der Mazda schließlich nach Polen und weiter nach Tschechien. Die Beamten verfolgten ihn auch dahin und konnten ihn kurz hinter der polnisch-tschechischen Grenze stoppen. „Der Fahrer gab noch nicht auf und fuhr absichtlich in den Straßengraben“, berichtet der Bundespolizei-Sprecher. Er setzte seine Flucht nun zu Fuß fort, konnte aber kurz darauf von den Beamten gestellt werden. „Der Mann widersetzte sich der Festnahme und musste in Handschellen abgeführt werden“, teilt Klaner mit.

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, handelt es sich bei ihm um einen 32-jährigen Deutschen aus Zittau. „Der Verdacht des Drogenkonsums konnte durch einen Schnelltest bestätigt werden“, äußert der Sprecher. Der Mann konsumierte vermutlich Amphetamine und Cannabis. Außerdem besitzt er keine Fahrerlaubnis und der Mazda war nicht zugelassen. Um 2 Uhr konnte er den tschechischen Kollegen übergeben werden. Die sächsische Landespolizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (szo/tc)

