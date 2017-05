Aus dem Gerichtssaal Verfolgungsjagd im Clio Eine Polizeistreife will in Riesa einen Pkw kontrollieren. Der Fahrer drückt aufs Gas – aus gutem Grund.

Es hätte auch schlimmer kommen können an jenem Sonntagabend im Juli 2015. Eine gewöhnliche Verkehrskontrolle in Riesa entwickelte sich damals zu einer Verfolgungsjagd, in deren Verlauf der Flüchtige mehr als nur einmal sein Leben und das seiner Mitmenschen gefährdete.

Der heute 36-Jährige war am 12. Juli 2015 gegen 22 Uhr einer Polizeistreife an der August-Bebel-Straße aufgefallen. Als die Beamten den Renault Clio an der Ampelkreuzung vor der Trinitatiskirche stoppen wollten, beschleunigte der junge Mann, raste zuerst über die Kreuzung und dann auf der Friedrich-List-Straße Richtung B 169 Richtung Zeithain. Die Beamten riefen Verstärkung und nahmen die Verfolgung auf. Was folgte, war eine filmreife Hatz, die über drei verschiedene Bundesstraßen bis nach Brandenburg führte. Teils sei der Fahrer mit 160 Stundenkilometern unterwegs gewesen, heißt es aus dem Polizeibericht. Zudem habe er unterwegs mehrfach das Licht ausgeschaltet, um seine Verfolger abzuschütteln.

Vor dem ARD-Werk bei Zeithain baute der junge Mann beinahe den ersten Unfall. Eine Polizistin hatte dort mit ihrem Dienstwagen eine provisorische Straßensperre errichtet. Der Mann fuhr aber einfach auf den Wagen zu. Um eine möglicherweise folgenschwere Kollision zu vermeiden, setzte die Polizistin ihren Pkw im letzten Moment zurück. Einige Zeit später umfuhr der damals 34-Jährige bei Zabeltitz eine Bahnschranke, die sich wegen eines herannahenden Zugs gerade geschlossen hatte. Und in der brandenburgischen Ortschaft Stolzenhain wäre der Clio laut Polizei um ein Haar mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen. Ihr Ende fand die Verfolgung erst in einer Wiese in Tiefenau. Von dort ergriff der Fahrer zu Fuß die Flucht und entkam zunächst. Seinen damals 28 Jahre alten Beifahrer konnten die Beamten allerdings stellen.

Bis 2021 im Gefängnis

Dass er keine Lust auf eine Kontrolle hatte, hatte gute Gründe. Schon damals war der gebürtige Großenhainer wegen Drogenhandels und anderer Delikte gesucht worden. Der drohenden Haftstrafe hatte er sich durch die Flucht erneut entziehen wollen. Auf Dauer konnte das nicht gutgehen. Mittlerweile sitzt der 36-Jährige in der JVA Bautzen ein. Vor dem Amtsgericht Riesa ging es nun noch einmal um die mögliche Strafe für die Verfolgungsfahrt durch den Altkreis. Nicht nur, dass der junge Mann gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen hatte, er hat auch noch nie einen Führerschein besessen.

Zwar gibt der gebürtige Großenhainer die Tat zu. Sein Rechtsanwalt plädiert aber dennoch dafür, das Verfahren einzustellen. Die anderen Straftaten wiegen deutlich schwerer, zudem sitze der Mann ohnehin noch voraussichtlich bis Ende 2021 im Gefängnis. Staatsanwältin Karin Dietze tut sich damit schwer, verweist auf das tödliche Rennen in Berlin, bei dem der Fahrer wegen Mordes verurteilt wurde. Am Ende gibt eine Empfehlung der JVA den Ausschlag, die dem Angeklagten eine positive Entwicklung bescheinigt. Die Staatsanwältin stimmt einer Einstellung zu, „unter Zudrücken sämtlicher Hühneraugen“. So eine Chance gebe es kein zweites Mal, gibt sie dem Mann auf den Weg.

