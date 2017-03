Verfolgungsjagd endet auf polnischen Gleisen Wieder wollte sich ein Autofahrer einer Polizeikontrolle entziehen. Dabei gefährdete er in Zittau mehrere Menschen.

Bei Fahrzeugkontrollen müssen Polizisten immer wieder vorsichtig sein. Zuletzt haben sich immer wieder Fahrer den Kontrollen entzogen und sind mit ihren Wagen davongerast. © Matthias Weber

Zittau. Nachdem sich erst am Montag voriger Woche ein 32-jähriger Mazda-Fahrer eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte, mussten am Freitagnachmittag erneut Beamte einem flüchtenden Fahrzeug folgen. Diesmal begann das Drama allerdings auf tschechischer Seite. Eine Polizeistreife aus dem Nachbarland wollte einen 33-jährigen Polen in einem weißen Transporter kontrollieren. „Der Fahrer hatte keine Dokumente bei sich“, bestätigte Ivana Baláková von der Polizei des Liberecer Kreises. Während die Polizei die Identität des Fahrers überprüfen wollte, gab dieser plötzlich Gas und versuchte zu flüchten. Versuche der Polizisten, ihn aufzuhalten, seien erfolglos geblieben, berichtet Frau Baláková weiter.

Von Hrádek nach Nisou (Grottau) raste der Mann mit seinem Transporter über Polen und den ehemaligen Grenzübergang Friedensstraße nach Zittau und schließlich zurück auf polnisches Gebiet. Dort endete die Verfolgungsjagd nach Angaben der tschechischen Polizei auf Eisenbahngleisen. Aufgrund internationaler Vereinbarungen können tschechische Polizisten Verdächtige auch auf deutscher Seite weiterverfolgen. Die sogenannte Nacheile gilt ebenso für deutsche Polizeibeamte.

Verfolgungsjagden in den vergangenen Monaten zurück 1 von 7 weiter 3. Juli 2016 Ein Opel Astra rast von der Weststraße durch die gesamte Zittauer Innenstadt und landet schließlich an einem Baum im Westpark. 9. September 2016 Die Polizei will einen Polen am Grenzübergang Chopinstraße stoppen, der aber nach Polen rast, ein Polizeiauto rammt und entkommt. Der Täter ist polizeibekannt. 15. September 2016 Ein Mazda-Fahrer liefert sich eine Verfolgungsjagd durch Zittau. Das Fahrzeug entkommt über die Grenze nach Polen. Ein Beamter wird verletzt. 22. November 2016 Die Polizei verfolgt einen Renault Mégane über Tongasse, Eisenbahn-, Rathenau- und Max-Lange-Straße und kann das Fahrzeug in der Friedrich-Haupt-Straße stoppen. 3. Januar 2017 Ein Skoda Fabia flüchtet vom Bahnhof durch die Stadt über den Grenzübergang Friedensstraße in Richtung Hrádek nad Nisou. 13. März 2017 Ein Mazda-Fahrer rast von Zittau über Polen nach Tschechien. 17. März 2017 Tschechische Polizisten verfolgen einen weißen Transporter durch drei Länder und können ihn schließlich in Polen stoppen.

Die genaue Strecke der Verfolgungsjagd ist der Liberecer Polizeisprecherin nicht bekannt. Auch die Pressestelle der Polizeidirektion Görlitz konnte dazu keine Auskunft geben. Sie ist zwar über den Vorfall informiert worden, wo die Verfolgungsjagd lang führte, darüber gibt es aber keine Kenntnisse.

Bekannt ist zumindest, dass der Pole mit 100 Stundenkilometern und mehr durch die Gegend raste, in Polen absichtlich ein tschechisches Polizeiauto rammte und mit seiner Fahrweise auch in Zittau mehrere Personen gefährdete. So stieß er in der Stadt mit zwei Privatfahrzeugen und einem Radfahrer zusammen. Mindestens an drei Kreuzungen ignorierte der Flüchtende eine rote Ampel und fuhr ebenfalls über Gehsteige.

Der Grund für die Flucht scheint klar: Bei dem weißen Transporter handelte es sich um ein gestohlenes Fahrzeug. Am gleichen Tag hatte er das Auto in Sachsen entwendet, wie die Beamten festgestellt haben. Letztlich konnte die Polizei den Flüchtenden in Polen verhaften. Dazu mussten sie spezielle Griffe und einige Kraft anwenden, da der 33-Jährige den Transporter nicht verlassen wollte und zudem versuchte, die Polizisten zu attackieren. „Den Täter übernahm die polnische Polizei, die über das weitere Verfahren entscheiden muss,“ erklärt Ivana Baláková. Dem Polen wird von tschechischer Seite Diebstahl und Angriff auf einen Polizisten vorgeworfen.

zur Startseite