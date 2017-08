Verfolgungsjagd endet auf Baum

Polizisten konnten den flüchtigen Mann stellen.

Der verunfallte BMW.

Ein Hund hat bei der Suche nach dem Geflüchteten geholfen.

An der Überfahrt der A4 zur A17 Richtung Prag verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über den Wagen, durchbrach die Leitplanke und schleuderte in den Straßengraben.

Als Chemnitzer Polizeibeamte am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr auf der Autobahn 4 nahe Hainichen einen 5er BMW kontrollieren wollten, gab dessen Fahrer plötzlich Gas und raste davon.

Die Chemnitzer Fahnder nahmen die Verfolgung in Richtung Dresden auf und verständigten die Dresdner Polizei. In Höhe des Rasthofes Dresdner Tor konnten zwei Polizeifahrzeuge den BMW einholen. Dessen Fahrer ignorierte auch hier deren Aufforderung, sofort anzuhalten, rammte einen Mercedes und fuhr weiter.

An der Überfahrt der A4 zur A17 Richtung Prag verlor dann der BMW-Fahrer die Kontrolle über den Wagen, rammte die Leitplanke, überschlug sich und schleuderte in den Straßengraben.

Nun floh der Mann zu Fuß. Die Polizei setzte einen Fährtenhund und einen Hubschrauber ein und fand den Flüchtigen schließlich - auf einem Baum sitzend. Der polnische Staatsangehörige (35) wurde vorläufig festgenommen.

Unterdessen hatten Polizisten den Halter des BMW kontaktiert. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in der vergangenen Nacht in Regensburg gestohlen worden war. Der Besitzer erfuhr erst durch die Polizei vom Diebstahl seines Wagens.

Durch den Unfall entstand am BMW Totalschaden. Mit den Schäden am Einsatzfahrzeug der Polizei sowie an der Leitplanke beläuft sich die Schadenshöhe insgesamt auf über 50 000 Euro.

Da der Verdacht bestand, dass der 35-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei der Arztvorstellung wurden Verletzungen festgestellt. Der Mann wird derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt und durch Polizeibeamte bewacht.

Am Dreieck Dresden-West an der Überfahrt von der A4 zur A17 kam es bis gegen 08.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. (szo)

