Verfolgungsjagd endet am Zaun

Zafira wieder da

Großröhrsdorf/Stolpen. Ein in Großröhrsdorf gestohlenes Auto ist in der Nacht zu Donnerstag bei Stolpen sichergestellt worden. Der Opel Zafira war am vergangenen Sonnabend in der Nordstarße verschwunden. Beamte des Sebnitzer Polizeireviers entdeckten das Fahrzeug dann in Rennersdorf-Neudörfel. Einer Kontrolle versuchte sich der Fahrer zu entziehen, indem er Gas gab. Dabei beschädigte das Auto mehrere Zäune. Der Mann ließ den lädierten Opel stehen und flüchtete zu Fuß in die Dunkelheit. An dem Zafira waren zwar fremde Dresdener Kennzeichen angebracht. Über die Fahrgestellnummer identifizierten die Streifenpolizisten jedoch das gestohlene Auto. Die Soko Kfz führt die Ermittlungen fort.