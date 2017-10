Verfolgungsjagd endet am Feld Die Bundespolizei hat einen Renault auf der B178 bei Oberseifersdorf kontrollieren wollen. Doch der Fahrer gab Gas.

Symbolbild. © Patrick Seeger/dpa

Beamten des Bundespolizeireviers Zittau ist am vergangenen Sonnabendmorgen auf der B178 ein roter Renault Megane mit tschechischem Kennzeichen aufgefallen. „Doch beim Erkennen der Streife gab der Fahrer Gas und wollte somit eine Kontrolle umgehen“, berichtet Sprecherin Jessica Hempel. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, woraufhin der Fahrer nach ihrer Aussage mit sehr hohem Tempo in die Ortschaft Oberseifersdorf fuhr und von dort auf einem Wirtschaftsweg in Richtung Radgendorf.

„Plötzlich bremste der Fahrer vor einem Feld stark ab“, berichtet die Sprecherin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei die Streife nach links ausgewichen. „Hierbei wurde ein Reifen des Dienstfahrzeuges derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war.“ Der Renault konnte über das angrenzende Feld entkommen. Die Nachfrage bei den tschechischen Behörden ergab, dass der Renault seit 16. Oktober 2017 in Tschechien als gestohlen gilt. (szo/tc)

