Verfolgungsjagd durch Riesa

Beutel mit Geldbörse gestohlen Riesa. Die Polizei sucht Zeugen zum Diebstahl einer Geldbörse am Mittwochnachmittag am Karl-Marx-Ring. Eine 69-Jährige hatte ihr Fahrrad an einem Altglascontainer abgestellt und einen Moment unbeobachtet gelassen. Diesen Umstand nutzte ein Unbekannter aus und stahl aus dem Fahrradkorb einen geblümten Stoffbeutel. Darin befand sich das Portemonnaie der Frau mit Ausweisen und etwa 70 Euro Bargeld. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Riesa oder an die Dresdner Polizei unter 0351 483 22 33.

Reifen zerstochen Großenhain. In den vergangenen Tagen zerstachen Unbekannte mehrfach die Reifen eines weißen Mitsubishi Colt, der auf einem Parkplatz an der Elsterwerdaer Straße unweit der Straße Am Fliegerhorst abgestellt war. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat die Sachbeschädigungen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Großenhain oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.