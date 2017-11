Verfolgungsjagd durch Freital

Schmilka. Bei Kontrollen nahe der Grenze hat die Bundespolizei Feuerwerkskörper beschlagnahmt. Bei einem 34-jährigen Deutschen stellten die Beamten am Freitagabend im Bereich Schmilka insgesamt 90 Stück Feuerwerkskörper sicher. Tags darauf wurden sie bei zwei jugendlichen Deutschen (15, 16) fündig. Bei der Überprüfung ihrer mitgeführten Sachen fanden die Beamten insgesamt 410 Stück Feuerwerkskörper. Bei dem 16-Jährigen fanden die Beamten zudem eine kleine Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz (vermutlich Marihuana) auf. In allen Fällen handelte es sich bei festgestellten Feuerwerkskörpern um Pyrotechnik der „Kategorie 3“, die nur von ausgebildeten Feuerwerkern zu besonderen Anlässen verwendet werden dürfen. Aus diesem Grund wurden die Feuerwerkskörper durch die Beamten auch vor Ort sichergestellt.

Eschdorf. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Sonntagnachmittag ein Fußgänger (75) schwer verletzt wurde. Der 75-Jährige wurde im Bereich Pirnaer Landstraße/Am Gassenberg gegen 17.30 Uhr beim Überqueren der Fahrbahn von einem dunklen Kleinwagen angefahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Passanten fanden den verletzten Mann und verständigten die Polizei. Der Senior kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Wer hat in der Nacht zum 16. November verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandortes gesehen? Wer kann sonstige Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier in Pirna oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

Heidenau. Mitte November setzten Unbekannte mindestens einen Wertstoffcontainer an der Pirnaer Straße auf dem Vorplatz des Haltepunktes Heidenau in Brand. Durch das Feuer wurden drei weitere Container, eine Werbetafel sowie mehrere Scheiben einer Zahnarztpraxis beschädigt. Derzeit wird von einem Sachschaden von mindesten 6000 Euro ausgegangen.

Schmuck gestohlen

Freital. Am vergangenen Wochenende stiegen Dieb in ei Wohnhaus in Freital ein. Unbekannte hebelten an einer Doppelhaushälfte an der Albrecht-Dürer-Straße ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen diverse Schmuckstücke im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Der zudem entstandene Sachschaden wurde ebenfalls auf rund 3000 Euro beziffert.