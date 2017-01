Verfolgungsjagd bis nach Tschechien Zwei Männer flüchten in einem Skoda über die Grenze. Ein Dritter ist gefasst worden.

Ein Skoda Fabia rast quer durch die Stadt. Beamte der Bundespolizei verfolgen die Flüchtenden. Mehrere rote Ampel werden überfahren. Entgegenkommende Fahrzeuge können gerade noch ausweichen. Was wie die Story für einen neuen Kriminalfilm klingt, ist am Dienstagnachmittag in Zittau Realität gewesen.

Eine Streife der Einsatztruppe Oberlausitz wollte gegen 13 Uhr in der Nähe des Bahnhofs zwei verdächtige Personen kontrollieren. Einer der Männer wechselte die Straßenseite, um sich der Kontrolle zu entziehen. Während der Überprüfung des anderen Mannes stellten die Polizeibeamten fest, dass der 39-jährige Tscheche wegen einer offenen Geldstrafe von mehr als 1200 Euro polizeilich gesucht wird. Der Mann ist im Oktober rechtskräftig wegen schweren Diebstahls verurteilt worden, wie Alfred Klaner, Pressesprecher der Bundespolizeidirektion Ebersbach, mitteilt. Der Tscheche flüchtete zu Fuß, konnte aber wenig später wieder gestellt werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand, wie die Bundespolizei weiter informiert.

Währenddessen ist die zweite Person zu Fuß in Richtung Bahnhof geflüchtet und stieg dort in einen wartenden Skoda Fabia ein. Das Fahrzeug raste die Eisenbahnstraße entlang, überholte dabei zwei Autos bei Gegenverkehr. Die entgegenkommenden Fahrzeuge mussten auf den Gehweg ausweichen. In die Dresdner Straße bogen die Flüchtenden ohne zu bremsen ein. Ein von links kommendes Auto habe gerade noch bremsen können, sagt Klaner. Über die nächste Ampelkreuzung ging es weiter in Richtung Äußere Oybiner Straße und die Schrammstraße entlang bis zur Friedensstraße. Die flüchtenden Fahrer missachteten mehrere rote Ampeln. Schließlich erreichte der Skoda über die Friedensstraße die Grenze und fuhr weiter nach Tschechien in Richtung Hradek.

Nach etwa zehn Kilometern übernahmen auch zwei Streifen der tschechischen Polizei die Verfolgung. Sie verloren jedoch den Kontakt zum Skoda und die gesuchten Straftäter konnten entkommen. Das Fluchtfahrzeug ist im Kreis Görlitz zugelassen und wird wegen Unterschlagung gesucht. Ein solcher Tatbestand liegt vor, wenn ein Leihfahrzeug nicht zurückgegeben wurde. Nach den Flüchtenden wird jetzt grenzüberschreitend gefahndet. Die Bundespolizei und das Polizeirevier Zittau leiteten Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Der gefasste Tscheche sitzt derweil in der Justizvollzugsanstalt Görlitz, weil er die Geldsumme nicht bezahlen konnte und deshalb eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten musste.

