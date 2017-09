Verfolgungsjagd auf der Autobahn

Bei Unfall leicht verletzt Neukirch/Lausitz. Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Neukirch ist eine 16-jährige Radfahrerin verletzt worden. Eine 55-Jährige wollte gegen 16 Uhr mit ihrem Renault Twingo von der Hauptstraße in ein Grundstück abbiegen. Das auf dem Gehweg radelnde Mädchen prallte gegen die Seite des Wagens. Die 16-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Honda gestohlen Radeberg. In der Nacht zu Mittwoch ist Radeberg einen Honda Civic gestohlen worden. Das rote Auto mit dem Kennzeichen BZ XD 870 parkte am Robert-Blum-Weg. Den Zeitwert des neun Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit etwa 7200 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Honda wird international gefahndet.

Fahrzeugteile verloren Weißenberg. Durch Fahrzeugteile auf der Autobahn sind am Mittwochabend drei Autos beschädigt worden. Ein Lkw hatte gegen 19.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Weißenberg Teile seiner Karosse verloren. In der Dunkelheit fuhren mindestens drei Autos über die auf der Fahrbahn liegenden Bauteile. An einem Suzuki, einem Peugeot und einem Audi entstand Schaden von insgesamt etwa 4500 Euro.

Ampel steht schief Bautzen. An der Westtangente in Bautzen steht seit Mittwochabend am Abzweig Dresdner Straße ein Ampelmast schief. Verantwortlich dafür ist ein 27-Jähriger, der gegen 21.15 Uhr mit seinem Lkw beim Rangieren rückwärts gegen den Mast prallte. Der Fernfahrer hatte offenbar zu spät gesehen, dass die Durchfahrt des nahen Tunnels gesperrt gewesen war.

Lkw liegengeblieben Bautzen. Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ist auf der A 4 zwischen Bautzen-West und Salzenforst ein Lkw-Gespann liegengeblieben. Schuld war eine Reifenpanne. An dem einachsigen Anhänger fehlte bei einem Zwillingsreifen einer der Pneus, der verbleibende war platt. Bis ein Bergedienst den Laster wieder flott gemacht hatte, sicherte eine Streife der Autobahnpolizei die Stelle ab.

Lok verliert Diesel Schönteichen. Auf der Fahrt ins Tanklager im Ortsteil Cunnersdorf hat eine Diesellok etwa 200 Liter Kraftstoff verloren. Das Gleisbett wurde in Cunnersdorf auf etwa 700 Metern verunreinigt. Vermutliche Ursache war ein technischer Defekt am Triebfahrzeug. Der Gleisbereich, die Lok und die verschmutzte Waggons wurden von der Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, gereinigt. In welcher Höhe Schaden entstand, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei ermittelt zum Verdacht der Gefährdung des Bahnverkehrs.