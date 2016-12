Verfolgung endet an Rumburker Brückengeländer

Mann überfallen In der Nacht zu Sonntag soll es in Neusalza-Spremberg ein Mann überfallen worden sein. Der 64-Jähriger befand sich auf dem Weg nach Hause. Auf Höhe der Turnerstraße soll neben ihm eine schwarze Limousine angehalten haben, ein Unbekannter ausgestiegen und mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf des Mannes eingeschlagen haben. Der 64-Jährige soll dabei kurzzeitig bewusstlos geworden sein. Als er wieder zu sich kam, lag seine Geldbörse ausgebreitet neben ihm, es fehlte ein dreistelliger Bargeldbetrag. Danach sei der Mann nach Hause gegangen und habe sich schlafen gelegt. Wenig später wurde er aufgrund starker Kopfschmerzen wach. Seine Frau stellte eine Kopfplatzwunde an seinem Hinterkopf fest und rief den Rettungsdienst. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland suchten den Mann im Krankenhaus auf und befragten ihn. Eine Blutentnahme ergab einen Wert von umgerechnet 1,2 Promille. Der Kriminaldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lagerraum aufgebrochen In der Nacht zu Sonntag sind in Hirschfelde Unbekannte in einen Lagerraum an der Flachsspinnereistraße eingedrungen. Die Täter entwendeten zwei Fahrräder, einen Vertikutierer und verschiedene Baumaschinen. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 2000 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Frau sexuell belästigt Ein Löbauerin rief am Samstagabend die Polizei. Die 38-Jährige gab an, auf dem Heimweg vom Weihnachtsmarkt auf der Straße An der Kegelbahn von einem unbekannten Mann belästigt worden zu sein. Der Täter habe sie von hinten angegangen und versucht, zu Boden zu drücken. Sie konnte sich jedoch losreißen und flüchtete. Hinweise zum unbekannten Tatverdächtigen lagen nicht vor, auch die Suche mit einem Fährtenhund brachte kein Ergebnis. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend in Görlitz. Die 43-jährige Fahrerin eines Citroen war auf der Brautwiesenstraße unterwegs und wollte mit ihren Auto in die Rauschwalder Straße abbiegen. Offenbar missachtete die Frau eine rote Ampel und stieß mit einem anderen Citroen (Fahrer 32) zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von rund 15000 Euro.