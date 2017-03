Verfolgung durch Pulsnitz Ein 19-Jähriger raste am Donnerstagmorgen mit einem BMW durch die Stadt. Zuvor war er vor einer Polizeikontrolle geflohen.

Eine Verfolgungsfahrt sorgte am Donnerstagmorgen in Pulsnitz für Aufregung. Ein BMW raste durch die Stadt, Polizisten mit Signalhorn und Blaulicht hinterher. Gegen 7 Uhr wollte die Streife den BMW auf dem Spittelweg anhalten. Den Beamten war aufgefallen, dass der junge Mann am Steuer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Die Beamten zeigten dem Fahrer an, dass er anhalten müsse. Doch statt zu bremsen, gab der Gas. Der 19-Jährige raste davon und versuchte, sich mit stark überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Mit teilweise bis zu 120 km/h donnerte der BMW durch das Stadtgebiet von Pulsnitz, unter anderem auf der Wilhelm-Külz-Straße, Wettinstraße und Nordstraße. Polizeisprecher Thomas Knaup: „Besonders gefährlich war seine Fahrweise mit etwa 80 bis 90 km/h auf der Lessingstraße im Bereich der Ernst-Rietschel-Grundschule.“

Die Streife stoppte den BMW des Fahranfängers schließlich auf der Bahnhofstraße. Dabei stellten die Beamten auch fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehören. Das Auto war weder zugelassen noch versichert. Die Beamten entzogen dem jungen Mann sofort die Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs kommt ebenfalls auf ihn zu.(SZ/ha)

