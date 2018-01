Verfolgter gestellt, Polizeiauto kaputt Die Bundespolizei hat sich eine Jagd mit einem Suzuki Swift im Görlitzer Norden geliefert.

Görlitz. Als die vorige Woche zu Ende ging, fiel einer Streife der Bundespolizei auf der A4 ein aus Polen kommender Suzuki Swift auf. Irgendetwas schien mit den Bautzener Kennzeichen oder den Zulassungs-Plaketten nicht zu stimmen. Die Beamten setzten sich vor das suspekte Fahrzeug und schalteten das rot blinkende Signal „Bitte folgen“ ein. Da war es an jenem Freitag etwa 4.45 Uhr, die auffordernde Schrift in der Nacht also gut sichtbar.

Der zu stoppende Suzuki fuhr an der Görlitzer Autobahnabfahrt brav hinter dem Streifenwagen her, doch als dieser im Kreisverkehr rechts auf die B115 abbog, zog der vermeintlich Bautzener Pkw nach links auf die B6 und gab Gas. Die verdutzten Polizisten wendeten, schalteten Blaulicht und Sirene ein und bretterten dem flüchtenden Kleinwagen hinterher. Noch auf dem Abschnitt vor der Hornbach-Kreuzung waren sie heran, wollten sich erneut vor den Suzuki setzen, es ging in Sekundenbruchteilen hin und her – und für den Polizeiwagen nicht gut aus. Denn dessen Fahrer wollte links an der Mittelinsel der Kreuzung vorbei, kam aber dort einem Verkehrszeichen zu nahe. Der Mann am Steuer hatte sich wohl zu sehr auf das Fahrverhalten des Suzukis konzentriert. Das Schild ging beim Zusammenprall in die Schieflage, der Streifenwagen holperte darüber und verlor danach Öl. Dennoch schafften es die Beamten, am Fluchtauto dranzubleiben und dies auch zu stoppen.

Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer, ein 34-jähriger Pole, das Auto gekauft und nicht gestohlen. Allerdings war das Fahrzeug bereits seit September nicht mehr zugelassen – deshalb die eigenhändig nachgestalteten Plaketten auf den tatsächlich stimmenden Bautzener Autokennzeichen. Jetzt ermittelt die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf wegen Urkundenfälschung und auch wegen Fahrens ohne Führerschein. Denn der Pole hat noch nie in seinem Leben eine Fahrschule besucht.

Den Unfall des Streifenwagens nahmen zuständigkeitshalber Beamte der Landespolizei auf, während die Firma Dussa mit dem Abschleppen, aber auch mit der Beseitigung der Ölspur gut zu tun hatte. (SZ/rs)

