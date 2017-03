Verfolgerduell in Bischofswerda Jeweils 28 Punkte haben der BFV und Merseburg gebucht. Zudem verweisen beide Teams auf die gleiche Tordifferenz.

Fußball. In der Oberliga liegen noch 14 Punktspiele vor dem Bischofswerdaer FV, der in der Staffel Süd derzeit auf Platz sechs rangiert. Rechnerisch heißt das, die Schiebocker können noch 42 Zähler holen. So gesehen überrascht es dann schon, dass auf der offiziellen Vereinshomepage zu lesen ist: „Der Zug in Richtung Tabellenspitze ist endgültig abgefahren.“ Die BFV-Kicker wären schlechte Sportler, würden sie angesichts von nur sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer VfB Germania Halberstadt jetzt schon die Flinte ins Korn werfen. Und wer Trainer Erik Schmidt kennt, weiß, dass der den Aufstieg in die Regionalliga Nordost längst noch nicht abgehakt hat.

Offensichtlich saß aber der Stachel der Enttäuschung nach der 0:2-Niederlage bei der BSG Chemie Leipzig tief. Nach starken Testspiel-Ergebnissen und einem rundum gelungenen Türkei-Trainingslager waren Spieler, Trainer und Verantwortliche natürlich zuversichtlich zum Verfolgerduell nach Leutzsch gereist. Auch wenn der Platz im Kunze-Sportpark eher einem Acker glich und der Schiedsrichter nicht in Bestform angereist war – die Schuld sollten die Bischofswerdaer in den eigenen Reihen suchen. Dazu zählt ganz sicher auch die völlig überflüssige Gelb-Rote Karte für Tom Hagemann, der nun im Heimspiel am Sonnabend gegen den punktgleichen Tabellenfünften aus Merseburg fehlen wird.

Erik Schmidt wurde nach der Niederlage in der Messestadt deutlich: „Weder Mentalität noch Qualität waren in Leipzig ausreichend. Warum das so war, kann ich mir nicht richtig erklären. Es kam mir so vor, als ob einige meiner Spieler noch im Testspiel-Rhythmus unterwegs waren.“

Am Sonnabend erwartet Schmidt einen anderen Auftritt seiner Jungs, zumal die sich für die 1:3-Hinspielniederlage revanchieren wollen. Die Merseburger waren mit einem 2:1-Sieg beim SV Schott Jena in die Rückrunde gestartet, während vor einer Woche das Heimspiel gegen den SSV Markranstädt abgesagt werden musste. Schiedsrichter der Partie ist Christopher Musick (Friedland).

Der Anpfiff auf dem städtischen Kunstrasenplatz ertönt um 14 Uhr. Neben Hagemann muss Trainer Schmidt auch auf den verletzten Neuzugang Dominik Dolejsi verzichten. Dagegen ist der aus Guben gekommene Fernando Lenk, der für das Leipzig-Gastspiel noch gesperrt war, nun einsatzbereit. Der 26-jährige Defensivmann, der immerhin auf die Erfahrung von 68 Regionalligapartien bauen kann, ist sicher ein Kandidat für die BFV-Startelf. Mit einem Sieg würde Bischofswerda die Merseburger überholen, die bei gleicher Tordifferenz zwei Treffer mehr erzielt haben. (js)

