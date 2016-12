Verfolgerduell in Bischofswerda Die Schiebocker empfangen Einheit Rudolstadt, das nur einen Punkt weniger hat. Dem BFV winkt Rang zwei.

© Uwe Soeder

Fußball-Oberliga. In der Oberliga steht der letzte Spieltag der Hinrunde auf dem Programm – und der hat es in sich. Im Spitzenspiel treffen Tabellenführer VfB Germania Halberstadt und der SV Merseburg 99 (3.) aufeinander. Punktgleich mit dem Tabellendritten und sechs Zähler hinter Halberstadt rangierend, ist der Bischofswerdaer FV am Sonnabend der Gastgeber für den FC Einheit Rudolstadt (5.). Im günstigsten Fall winkt den Schiebockern Rang zwei, denn die Partie des Staffelzweiten BSG Chemie Leipzig beim SV Schott Jena wurde auf den 26. März 2017 verlegt. Die Leutzscher stehen mit 29 zu Buche, der BFV hat bisher 27 Zähler.

Gespielt wird erneut auf dem Kunstrasenplatz Süd in Bischofswerda. Als Schiedsrichter fungiert Frank Heinze aus Ludwigsfelde. Der 37-Jährige leitete bisher 48 Oberligapartien und pfeift die Begegnung um 13 Uhr an. Verzichten muss BFV-Trainer Erik Schmidt auf die verletzten Benno Töppel, Max Rülicke, Franz Beckert und Alexandru Harangus, der nach seiner Kreuzband-Operation frühestens zum Ende der Rückrunde einsatzbereit sein wird.

Gewinnen die zu Hause noch ungeschlagenen Bischofswerdaer, beenden sie die erste Halbserie als heimstärkste Mannschaft. Bisher stehen den fünf Siegen zwei Unentschieden gegenüber. In der Vorsaison endeten beide Duelle remis (3:3, 0:0). Bekannteste Akteure der Thüringer sind die Routiniers Marco Riemer und Carsten Sträßer, die es zusammen immerhin auf 357 Zweit- und Drittligaspiele bringen.

Einen interessanten Neuzugang vermeldet der Tabellenvierzehnte Askania Bernburg. Der lettische Nationalspieler Maksims Rafalskis ist ab dem 1. Januar 2017 spielberechtigt. Der 32-Jährige absolvierte zwölf Länderspiele für sein Heimatland und wurde 2009 mit dem FK Liepajas Metalurgs lettischer Meister. (js)

