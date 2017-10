Verflixte sieben Jahre Der Lückenschluss an der Grünen Straße kommt. Torsten Petasch aus Kamenz will das Thema einfach nur abschließen.

Torsten Petasch ist mittlerweile Bauleiter an der Grünen Straße. Das Grundstück hat er an eine Kamenzer Familie verkauft . Das Einfamilienhaus mit modernen Elementen wie einem Flachdach fügt sich gut in den alten Bestand ein. Bis zur Baugenehmigung verging viel Zeit. © René Plaul

Jetzt hat er wieder gut Lachen. Obwohl ihm in Anbetracht der langen Bauzeit das Gesicht eher einschlafen müsste. Torsten Petasch ist auf der Zielgeraden mit seiner Idee vom etwas anderen Lückenschluss an der Grünen Straße in Kamenz. Endlich sieht es nach Vollendung aus. Ganze sieben Jahre musste er darauf warten. „Wenn mich heute noch einmal einer fragen würde, ob ich es wieder tun würde: Nein!“

Der Kamenzer Baulöwe kennt sich eigentlich aus in der Szene. Er hat schon viele Altbauhäuser in der Lessingstadt als völlig marode Materie gekauft und zu tollen Häusern umgestaltet. Aus beruflichem wie privatem Interesse. Die entstandenen Wohnungen und Geschäfte im Altstadtkern sind alle belegt. Vorher waren es oft baufällige Ruinen. Wie Anfang der Neunziger das „Besetzerhaus“ an der Burgstraße. Oder der frühere Papierwarenladen an der Bautzner Straße 37. Seit 2013 ist mit dem Kamenzer Reiseland wieder pulsierendes Leben eingezogen. Die schicken Wohnungen mit Balkons darüber sind ebenfalls vermietet. Nur das Haus gleich um die Ecke an der Grünen Straße machte Probleme. Von Anfang an. Torsten Petasch verbrachte deswegen mehr als eine schlaflose Nacht.

Teppich ausrollen, statt Steine legen

Zur Bautzner Straße 37 legte die Stadt dem Baufachmann 2010 beim Kauf nämlich auch die angrenzenden, jedoch total verfallenen Gebäude an der unteren Grünen Straße ans Herz. „Gebäude die, wie sich für mich erst nach dem Kauf herausstellte, abgerissen werden mussten, da es entsprechende Bemühungen seitens der Stadt vor meinem Kauf gab. Ich hätte zumindest das Gebäude mit dem Erker sehr gern saniert“, sagt Torsten Petasch heute.

„Ein dann noch mit dem Abriss in Zusammenhang gestellter Lückenschluss konnte durch mich aber nicht unmittelbar eingehalten werden, da ein Mietwohnungsneubau einerseits die dringend für den Abbruch benötigten Abbruch-Fördergelder ausgeschlossen hätte und andererseits ohne Förderung ein Neubau mit hiesigem Mietpreisniveau nicht refinanzierbar war“, so der Baufachmann. „Ein Ungleichgewicht von 30 bis 40 Prozent sollte durch Förderung erfolgen. Das wäre gewissermaßen eine Sozialhilfe für Bauherren, da die immensen Baukostenerhöhungen und speziell die deutschen Baustandards mit ostdeutschem Lohnniveau nicht konformgehen.“ Das wäre gerade auch im Augenblick eine fast nicht lösbare Aufgabe, wenn man an dringend benötigte hochwertige Wohnungen für die erfreulicherweise stattfindenden Industrieansiedlungen denkt, meint er. „Hier ist ein Masterplan dringend notwendig! Es ist hochgradiger Unsinn, wenn nur Großstädte überleben. Auch kleinen Investoren sollten demnach nicht Steine, sondern ruhig mal Teppiche ausgerollt werden“, wünscht sich der Kamenzer.

Trotzdem musste es damals vorwärtsgehen: Die Ecke an der Grünen Straße wurde also als Erstes entkernt. Petasch war klar, dass er seinen zukünftigen Mietern so mehr Platz und Stellplätze für Autos bieten könnte. Nach und nach schloss sich die Baulücke straßenseitig. Überdachte Carports entstanden sowie eine Zufahrt zum hinteren Gelände. Was man von außen sah, passte sich harmonisch ins Altstadtbild. Die groben Steine adaptierten ein bisschen vergangene Zeiten. Doch über den Carports klaffte lange ein Loch. Dies hatte seinen Grund. Und der war durchaus nicht lustig. „Meine Pläne gingen in die Richtung, dass ich bauwilligen Käufern das Areal übereignen wollte, damit sie sich hier ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen können“, erzählt er. Dabei schwebte ihm von Anfang an eine moderne Lückenbebauung vor. Klare, gerade Fassaden-Strukturen, großzügige Fensterflächen. Eine riesige Dachterrasse. Kein klassisches Dach. So lautete damals der Plan. Torsten Petasch teilte diesen mit der Öffentlichkeit. Und entfachte damals eine langwierige Diskussion ums Thema „Wie modern darf Altstadtsanierung überhaupt sein?“

Langer Atem hat sich gelohnt

Die Landesdenkmalbehörde lehnte seinen Bauantrag 2015 ab. Doch der Bauherr ging in Widerspruch. Denn mittlerweile war daraufhin eine potenzielle Kundin abgesprungen. Nicht nur das ärgert den Kamenzer. Die Bedenken des Landesamtes gingen in Richtung Umgebungsschutz. Hier ständen historische Gebäude, zwischen die sich ein solcher Bau nicht einfügt. Auch die Platzbebauung davor sei ungünstig, der Neubau wäre zu offen einsehbar. Vor allem ein Denkmalschützer aus Dresden sah den Kamenzer Lückenschluss als Krebsgeschwür an. Die Fronten waren verhärtet. Es hieß also wieder warten. Torsten Petaschs langer Atem lohnte sich allerdings. Im Dezember 2016 gab man seinem Einspruch statt. „Es war allerdings bedauerlich, dass sich die ursprüngliche Bauherrin damals zurückzog. Aber da sie im Landratsamt arbeitet, wurde sie durch das schwebende Verfahren zur befangenen Person“, erklärt er. Mittlerweile hat sie ihr Traumhaus anderswo verwirklicht. Dort, wo es keine Probleme gab. Ein Verlust für Kamenz. Auch um die Personalie, die der Stadt sicherlich gut getan hätte, waren sich viele im Nachgang einig.

„Nach langem Hin und Her habe ich neue Bauherren gefunden, denen die Planung gefiel und die sie eins zu eins übernehmen“, sagt er. Er fungiert seit ein paar Monaten als Bauleiter auf der Baustelle. Von außen sieht man bislang viel Holz. Dass das nichts mit Fachwerk zu tun hat, wie viele vermuten, kann er bestätigen. Es ist die Unterkonstruktion für die künftigen Außenplatten. Der moderne Lückenschluss kommt! „Ich baue allerdings nur noch nach Baugenehmigung und verändere nichts mehr!“ Was resigniert klingt, hat auch mit Wut zu tun. „In sieben Jahren habe ich mich mehr als einmal verschaukelt gefühlt“, sagt Petasch, der Dutzende Mal vorgeladen, abgefragt, belehrt wurde. „Leute, die keinen finanziellen oder zeitlichen Spielraum haben, hätten sich mit diesem Grundstück in den Ruin gewirtschaftet!“ Bis zum Schluss bleibt sein Lückenschluss umstritten. „Ich will einfach nur noch abschließen und wünsche den neuen Eigentümern viel Glück auf diesem trotz allem wunderschönen Fleckchen Erde!“

