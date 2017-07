Verfassungsschutz warnt Die Organisation SBS hatte mit einem Ramadan-Gebet in Riesa für Aufsehen gesorgt – und beschäftigt die Behörden.

Offiziell weist Dr. Saad Elgazar Kontakte zu den Muslimbrüdern zurück. Laut Verfassungsschutz hatte der Chef der Dresdner Organisation SBS aber mehrfach eine Montage der in Ägypten inhaftierten Muslimbrüder-Führungsriege als Profilbild auf seiner Facebook-Seite. © Screenshot: Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen

Die Aufmachung wirkt martialisch: grüner Hintergrund, gekreuzte Schwerter, wehende Fahnen. Die Fotomontage zeigt das Wappen der Muslimbruderschaft und Porträts prominenter Vertreter. Darunter prangt auf Arabisch ein gern von der islamistischen Organisation genutzter Koranvers: „Und gebt nicht nach und werdet nicht traurig! Wenn ihr gläubig seid, seid ihr diejenigen, die überlegen sind!“

Laut Verfassungsschutz hat Saad Elgazar, Chef der Dresdner Organisation SBS, das Motiv mehrfach als Profilbild auf Facebook genutzt (siehe Screenshot). Der promovierte Physiker war erst vor wenigen Tagen in Riesa, um – vergeblich – einen Termin beim Oberbürgermeister zu bekommen. Denn die Stadt hatte vor wenigen Wochen die Nutzung eines Gewerberaums an der Goethestraße als Gebetsraum untersagt. Um dagegen ein Zeichen zu setzen, hatte die SBS zum Ende des Ramadan ein öffentliches Gebet mit Dutzenden Teilnehmern und Gebetsteppichen vor dem Riesaer Kino organisiert.

Während etwa in Meißen, Pirna, Dresden SBS-Gebetsstätten nach wie vor offen sind, hatte Riesa die Schließung des Gebetsraums, genauso wie Görlitz in einem ähnlichen Fall, baurechtlich begründet. In dem Verfahren spielte keine Rolle, dass Sachsens Verfassungsschutz die SBS im Visier hat. Laut der Behörde liegen „tatsächliche Anhaltspunkte“ dafür vor, dass die islamistische Muslimbruderschaft hinter der Organisation steht. Die Muslimbruderschaft ist zwar in Deutschland nicht verboten, wird aber von den Verfassungsschutzbehörden als extremistisch kategorisiert. Sie strebe „nach der Bildung einer islamischen Gesellschaft sowie der Errichtung eines islamischen Staates auf der Grundlage der Scharia“, heißt es in einem Bericht, den die sächsischen Verfassungsschützer jetzt zur Muslimbruderschaft und ihren Verbindungen zur SBS veröffentlicht haben.

Ziel der Muslimbrüder sei es, organisatorisch und ideologisch Einfluss auf die islamischen Gemeinden in Sachsen zu nehmen – und dabei aus taktischen Gründen Verbindungen zur Muslimbruderschaft in der Öffentlichkeit zu leugnen.

Auch Saad Elgazar, der derzeit in Riesa auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für die SBS ist, bestreitet Verbindungen zur Muslimbruderschaft. „Ich lebe seit 17 Jahren in Deutschland – und der Verfassungsschutz kann für eine solche Verbindung immer noch keine Beweise liefern“, sagte er vor wenigen Tagen der SZ. Das seien alles nur Indizien. Laut Verfassungsschutz liegen auch bei Elgazar „tatsächliche Anhaltspunkte“ dafür vor, dass er der Muslimbruderschaft zuzuordnen ist. So habe der Ägypter lange in sozialen Netzwerken Beiträge über Aktivitäten der Muslimbruderschaft veröffentlicht.

Demnach habe er Beiträge des derzeitigen Chefideologen, des früheren Chefideologen und des Gründers der Muslimbruderschaft verbreitet und kommentiert. In eigenen Artikeln habe Elgazar die Muslimbruderschaft als beste Lösung für alle derzeitigen Probleme in Ägypten dargestellt – wo sie als „Terrororganisation“ klassifiziert ist. Aus weiteren Beiträgen werde eine antisemitische Grundeinstellung Elgazars erkennbar: Demnach teilte er ein Video mit einer Landkarte Palästinas ohne Israel und ein Video eines Hamas-Führers, in dem es um den Kampf gegen den Feind Israel ging. In eigenen Beiträgen habe sich Elgazar mit einer „jüdischen Weltverschwörung“ befasst.

Sämtliche dieser Beiträge seien seit Jahresbeginn aus den sozialen Netzwerken verschwunden – seit damals hatte unter anderem die SZ über die Aktivitäten der Muslimbruderschaft berichtet. Der Verfassungsschutz hatte mitgeteilt, dass zum Tag der offenen Moschee in Dresden im Oktober 2016 Broschüren ausgelegt wurden, die in Deutschland indiziert sind – weil sie etwa die Tötung von vom Islam Abtrünnigen und die Unterdrückung von Frauen propagieren. Darauf angesprochen hatte die SBS behauptet, jemand anderes habe die Schriften ohne ihr Wissen dort ausgelegt. Laut Verfassungsschutz gibt es allerdings Aufnahmen, die unter anderem Elgazar beim Aufbau des Büchertischs zeigen.

Die Behörde zweifelt zudem an, dass die SBS – wie angegeben – ihre Gebetsräume allein aus Spendengeldern finanziert: Binnen eines Jahres habe die Organisation allein in Sachsen sieben Objekte gekauft, gemietet oder langfristig gepachtet und ausgestattet. Es stelle sich die Frage, wo das Geld herkomme. Laut Verfassungsschutz ist davon auszugehen, dass die SBS ihren Expansionskurs fortsetzt.

