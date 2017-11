Verfassungsfeindliche Symbole mit Blut geschmiert In Görlitz sind in der Schillerstraße und der Berliner Straße Schmierereien entdeckt worden. Der Täter ist der Polizei bekannt.

In zwei Straßen wurden verfassungsfeindliche Symbole mit Blut an Häuser geschmiert. (Symbolbild) © Uwe Soeder

Görlitz. In der Nacht zu Donnerstag sind mit Blut geschmierte Hakenkreuze in Görlitz entdeckt worden. Angebracht hat diese aus bislang unbekannten Gründen ein Libyer, der zunächst eine Tür zerschlug und sich dabei schwer verletzte.

Mit seinem eigenen Blut brachte er das verfassungsfeindliche Symbol zunächst im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße, anschließend am Fenster eines Blumenladens in der Berliner Straße an. Wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, bestätigte, ist der 26-Jährige polizeilich bekannt.

Das Dezernat für Staatsschutz wird sich nun mit dem Fall befassen. (szo)

