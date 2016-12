Verfallenes Herrenhaus bekommt neues Dach Dank neuer Geldquellen kann an dem Objekt in Oberottendorf gebaut werden. Probleme macht die Fläche daneben.

Seit Jahren steht das Herrenhaus in Oberottendorf leer, inzwischen gilt es als einsturzgefährdet. Mit neuen Finanzmitteln soll das Dach saniert werden. © Steffen Unger Seit Jahren steht das Herrenhaus in Oberottendorf leer, inzwischen gilt es als einsturzgefährdet. Mit neuen Finanzmitteln soll das Dach saniert werden.

Schrott lagert direkt neben dem Herrenhaus. Das Grundstück hat die Stadt 2016 gekauft. Geräumt ist es aber noch nicht.

Schrott lagert direkt neben dem Herrenhaus. Das Grundstück hat die Stadt 2016 gekauft. Geräumt ist es aber noch nicht.

Es ist der bekannteste Schandfleck in Oberottendorf. Und genau für diesen gibt es nun gute Nachrichten. In das verfallene Herrenhaus am Oberottendorfer Park wird investiert. Die Stadt Neustadt will das Dach erneuern, teilt Bürgermeister Peter Mühle (NfN) mit. Es ist ein Großprojekt, das nun angegangen werden kann. Auch wegen der zu erwartenden Kosten. Etwa 240 000 Euro sollen die Bauarbeiten am Ende kosten. Eine Summe, die Neustadt alleine kaum hätte finanzieren können. Der Großteil des Geldes wird deshalb über eine Finanzspritze getragen, die sich kürzlich aufgetan hat. Denn der Bund hat für das denkmalgeschützte Objekt Fördermittel bewilligt. Es sind rund 107 000 Euro, um die es geht. Das Geld stammt aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm. Der Haushaltausschuss des Deutschen Bundestages hatte die Mittel genehmigt und freigegeben. Die guten Nachrichten hören damit noch nicht auf. Denn der Bund spricht mit dem Scheck gleichzeitig die Empfehlung aus, dass der Freistaat noch einmal die gleiche Summe oben drauf legt. Neustadt könnte damit noch einmal 107 000 Euro vom Land Sachsen für die Rettung des Herrenhauses bekommen. Kommt es so, müsste die Kommune sich nur noch mit etwa 26 000 Euro an den Kosten für das neue Dach beteiligen. Eine überschaubare Größe, wie Ratschef Mühle deutlich machte.

Das Herrenhaus in Oberottendorf, das aus dem späten 18. Jahrhundert stammt, hatte sich in den letzten Jahren zu einem Problemkind entwickelt. Vor allem wegen des desolaten Zustandes. Bei einer Begehung im Frühling stellte sich heraus, dass mehrere Bereiche der Holzbalkendecken bis ins Erdgeschoss durchgebrochen waren. Das Dach ist ebenfalls stark beschädigt. Die Statik ist mittlerweile gestört. Das Gebäude droht in sich zusammenzufallen. Die Kommune musste deshalb einen Bauzaun um das Gelände aufstellen, um es abzuriegeln.

Die Kommune sucht seit Jahren nach einem Investor für das Objekt. Durch die neue Finanzspritze und die dazugehörigen Baupläne könnte es wieder für Interessenten attraktiv werden. Auch, weil es der Stadt in diesem Jahr gelungen ist, ein benachbartes Grundstück zu kaufen. Bei einer Zwangsversteigerung kam die Fläche neben dem Herrenhaus unter den Hammer – und Neustadt für knapp 1 250 Euro den Zuschlag. Auf dem zuvor privaten Grundstück lagerten alte Autos und Schrott. Bis heute. „Wir hatten den Mieter aufgefordert, den Schrott wegzuräumen“, sagt Mühle. Dieser Aufforderung sei er aber bislang nicht nachgekommen. Der gesetzte Termin sei verstrichen. „Wir werden nun rechtliche Schritte gegen ihn prüfen“, erklärt der Bürgermeister.

