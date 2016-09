Verfallen und verloren Ein Hof bei Oelsa war modernes Freigut und gehörte später der LPG. Nun ist er ein Müllberg – und die Stadt machtlos.

zurück Bild 1 von 4 weiter Das Wohnhaus des Freigutes Zielke verschwindet ebenso hinter Büschen und Bäumen wie die anderen Gebäude des riesigen Gehöfts. Dabei war das Freigut jahrhundertelang der größte Wirtschaftshof in Oelsa. Zu DDR-Zeiten wurde er Teil einer LPG, die hier eine Schweinemast betrieb. © Annett Heyse Das Wohnhaus des Freigutes Zielke verschwindet ebenso hinter Büschen und Bäumen wie die anderen Gebäude des riesigen Gehöfts. Dabei war das Freigut jahrhundertelang der größte Wirtschaftshof in Oelsa. Zu DDR-Zeiten wurde er Teil einer LPG, die hier eine Schweinemast betrieb.

Nein, das ist nicht Oelsas neuer Jugendklub, sondern ein Blick in die Scheune.

Der Heuboden und der Dachstuhl der Scheune sind von beeindruckender Größe.

Vom Türmchen des Wohnhauses fehlen inzwischen Uhr und Glocke.

Das Tor ist morsch, der riesige Innenhof hüfthoch von Unkraut überwuchert. Die Gebäude rechts, links und an der Stirnseite der Anlage verschwinden allmählich hinter Brombeerbüschen, Birken und Ahornbäumen. Doch selbst jetzt, nachdem hier schon seit gut 20 Jahren keiner mehr lebt, ist die Größe und wirtschaftliche Bedeutung des Ortes zu erahnen. Das Freigut Zielke, am Ortsrand von Oelsa und dem nahen Götzenbusch gelegen, war ein Vorzeigebetrieb. Jetzt verschwindet er so langsam aus dem Gedächtnis und der Landschaft. Und der Einzige, der das verhindern könnte, der Besitzer, tut – nichts.

So macht sich Verfall breit. Unrat und Müll sind durch die zerbrochenen Fensterscheiben des Erdgeschosses im Halbdunkel zu sehen. Der Schweinestall, in dem noch Strohballen lagern, ist zur Abfallgrube geworden. Vom kleinen Türmchen auf dem Wohnhaus fehlen Uhr und Glocke. Doch ganz still scheint die Zeit hier nicht zu stehen: Der Stall mit Heuboden ist ein Treff für Sprayer geworden. Davon zeugen die Graffiti an den Wänden. An einer Wand steht ein altes Sofa, davor liegen leere Bierflaschen. Eine aus starken Ästen zusammengebaute Leiter führt auf den Heuboden – ein weiterer Tummelplatz für die abenteuerlustige Jugend.

Einst gehörte das Freigut zu den größten Wirtschaftsbetrieben im Raum Rabenau – wenn auch nicht immer an dieser Stelle. Es entstand vermutlich schon im 12. Jahrhundert als Vorwerk und diente der Versorgung der Rabenauer Burg. 1526 wurde es erstmals erwähnt. Damals befand sich der Wirtschaftshof näher am Dorf in der Gemarkung Kleinoelsa, dort, wo heute die Erich-Weinert-Straße verläuft. In den folgenden drei Jahrhunderten wechselten immer wieder die Besitzer. Auch bekannte Namen aus dem Umfeld des sächsischen Kurfürsten wie die Familien Bünau und Dinglinger waren darunter.

Um 1885 herum wurde das alte Freigut abgerissen und komplett neu aufgebaut. Es hielt nicht lange. Denn 1906 brannte der Hof nieder. Während an seiner Stelle eine Villa gebaut wurde – später Parteischule und nach der Wende Pflegeheim – , lässt der damalige Freigutsbesitzer oberhalb des Dorfes einen neuen Dreiseithof anlegen.

Namhafte Besitzer

Ab 1928 gehörte dieser einem Emil Zielke. Dies sei ein weitsichtiger und moderner Bauer gewesen, erinnert sich Gottfried Bormann, Ortschronist von Oelsa. „Es war ein großes, modernes Gut. Die Scheune und auch der Heuboden hatten riesige Tore.“ Damals versorgte das Freigut die Bevölkerung, betrieb Ackerbau und Viehzucht. Als Arbeitskräfte wurden oft Schweizer eingesetzt, die sich als Knechte im Freigut verdingten – auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Einer Enteignung entging Zielke, weil sein Besitz nur 50 Hektar groß war. Das soll allerdings ein Trick gewesen sein, wie Ortschronist Bormann herausfand: „Der hat sein Land schnell geteilt und vermacht, deshalb war es kleiner und fiel unter die Enteignungsgrenze.“

Doch den Zielkes fiel es immer schwerer, genügend Arbeitskräfte zu finden. Zudem wurde staatlicherseits Druck auf die selbstständigen Bauern ausgeübt. Dem beugte sich am Ende auch Zielke und gründete Anfang der Sechzigerjahre mit weiteren Bauern aus der Umgebung die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Der Hof wurde Teil der LPG, die hier eine Schweinemastanlage einrichtete. Dafür entstand ein riesiger Anbau an die Scheune, mehrere Hundert Tiere wurden hier eingestallt. In den Wohngebäuden lebten nun Mieter. Zudem gab es eine Dienstwohnung für eine Familie. Wann genau die Zielkes aus Oelsa verschwanden, daran kann sich Gottfried Bormann nicht erinnern. Nur eines steht fest: Nach der Wende existierte die LPG nicht mehr lange. Die Schweinemast wurde stillgelegt, der Hof ging an einen Erben der Familie Zielke.

Und dann? Nachbarn, die unmittelbar neben dem Gut wohnen, erzählen, dass der Hof zum Erliegen kam. Zumindest lebten in den Neunzigerjahren noch Menschen im Freigut, die dort einen Schrotthandel betrieben hätten. Als die auszogen, habe der Verfall eingesetzt. „Hin und wieder hören wir mal was poltern, aber ich gehe da nicht gucken“, erzählt eine Anwohnerin.

Die damalige Gemeinde Oelsa setzte sich mit dem Eigentümer in Verbindung, den Beamten machte der Zustand Sorgen. Es tat sich nichts. Aus der Stadtverwaltung Rabenau ist zu erfahren, dass es Interessenten für das Freigut gegeben habe. „Es kamen Leute, die was für ihre Pferdehaltung suchten“, erinnert sich Bürgermeister Thomas Paul (CDU). Doch eine Verpachtung oder ein Verkauf scheiterte, denn zum Hof gehört kein Land mehr. Das veräußerte der Eigentümer, dessen Namen aus Datenschutzgründen die Stadt nicht nennen darf, schon vor Jahren an einen Landwirtschaftsbetrieb.

Auch im Rabenauer Rathaus ist man mit der Ruine nicht glücklich. „Aber was sollen wir machen? Das Gelände ist Privatbesitz und der Eigentümer entscheidet, was damit passiert“, sagt der Stadtchef. Und wenn so ein Eigentümer sein Grundstück verfallen lasse, dann könne man das nicht verbieten. Paul: „Als Stadt können wir nur einschreiten, wenn Gefahr im Verzug ist, also Gebäudeteile auf öffentliche Wege oder andere Grundstücke zu stürzen drohen.“ Das sei nicht der Fall. Und so wird das Freigut wohl weiter verfallen.

