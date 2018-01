Verfallen die Gaststätten-Gutscheine? Für das plötzlich geschlossene Lokal „Zur Zisterne“ sind sie noch im Umlauf. Verbraucher können versuchen, das Geld zurückzufordern.

An der Löbauer Teichpromenade liegt das Lokal „Zur Zisterne“. © B. Gärtner

Nachdem durch die SZ bekannt wurde, dass die Gaststätte „Zur Zisterne“ in Löbau neu vermietet werden soll, ist nun eine Reaktion auf der offiziellen Facebookseite des Lokals zu entdecken. Da äußert sich das Team der „Zisterne“ nun selbst und schreibt von einer „Zwangspause“. Die Begründung: Der Vermieter habe kein Interesse an einer Zusammenarbeit und die Gaststätte werde bis auf Weiteres nicht wieder öffnen. Betreiber Stefan Werner hatte allerdings kurz zuvor noch gesundheitliche Gründe für die vorübergehende Schließung angegeben und ein entsprechendes Schild am Eingangsbereich des Lokals befestigt. Der SZ sagte Werner in der Vorwoche, die Gaststätte weiterführen zu wollen.

Der Vermieter – die Lüke Begema GmbH mit Sitz in Nordrhein Westfalen – allerdings sucht bereits ganz offiziell einen Nachmieter für das Objekt nahe dem Löbauer Altmarkt. Eine entsprechende Anzeige auf einer Immobilienplattform ist geschaltet. Die Kaltmiete wird mit 1000 Euro angegeben. Nun äußern sich im sozialen Netzwerk Betroffene, die vor der unverhofften Schließung und teils erst vor wenigen Wochen Gutscheine für die Gaststätte erworben oder geschenkt bekommen haben. Sie wollen wissen, wie nun mit den Gutscheinen verfahren wird und hinterfragen, ob diese noch gültig sind. Stefan Werner antwortet auf die Fragen im Internet ebenso wenig wie auf schriftliche SZ-Anfragen. Ans Telefon geht Werner auch nicht.

Michael Hummel, Referatsleiter Recht der Verbraucherzentrale Sachsen, bestätigt: „Ein Gutschein behält grundsätzlich seine Gültigkeit.“ Verbraucher haben demzufolge einen Anspruch gegen den Betreiber der „Zisterne“. Dieser schuldet letztendlich eine Leistung, für die bereits gezahlt worden ist. Hummel rät dazu, in einem solchen Fall ein Einschreiben aufzusetzen. Der Gutscheinaussteller sollte schriftlich aufgefordert werden, die Gutscheinsumme zu zahlen. „Dazu ist eine Frist – zum Beispiel eine Woche – anzugeben“, so der Experte. Theoretisch könne man das Geld sogar einklagen. Allerdings müssten dann Aufwand und Nutzen abgewogen werden. Die Gefahr bestünde, dass der Verbraucher finanzielle Einbußen durch die entstehenden Kosten hinnehme. Und sicher sei letztendlich dann immer noch nicht, ob man sein Geld tatsächlich wiedersieht.

Noch schwieriger für die Gutscheinbesitzer wird es, wenn ein Insolvenzverfahren ansteht. „Dann gibt es die Möglichkeit, die ausstehenden Gelder beim Insolvenzverwalter anzumelden“, sagt Hummel. Dabei ginge es in der Regel auch nicht um den vollen Betrag, sondern nur einen Anteil, den man vielleicht zurückbekomme. Ob dieser tatsächlich gezahlt werden kann, ist nicht vorhersehbar. In den öffentlich einsehbaren Insolvenzbekanntmachungen für Sachsen waren die „Zisterne“ beziehungsweise der bisherige Betreiber bis Mittwoch nicht aufgelistet.

