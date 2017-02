Verfallen die Fördermittel? Denkmalschutz und Stadt diskutieren über die Zukunft des gefährlich-morschen Bauwerks. Nun geht ein Gerücht um.

Schön und historisch. Aber eben auch marode und bei Hochwasser eine echte Gefahr: die Brücke an der Hüttermühle im idyllischen Hüttertal in Radeberg. Eine halbe Million Euro Fördermittel liegen für einen Neubau bereit. Verfallen die nun, weil sich Denkmalschutz und Stadt nicht über den Bau einig werden? © Thorsten Eckert

Ergebnisoffen. So umschreibt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert den Ausgang eines Treffens zum leidigen Streitthema Hüttermühlenbrücke, das vor wenigen Tagen in der Landesdirektion in Dresden stattfand. Dort hatten die Stadt Radeberg und der Denkmalschutz noch einmal all die Fakten und Ansichten zur Zukunft der morschen Brücke auf den Bürotisch gepackt, in der Hoffnung, eine Lösung zu finden. „Aber die ist noch nicht gefunden – wie gesagt, ergebnisoffen ist die Beratung in Dresden zu Ende gegangen“, so der Stadtsprecher noch einmal. Das heißt aber auch, um es positiv zu sehen, man diskutiert zumindest weiter.

Zum Hintergrund: Die historische und denkmalgeschützte Brücke an der Hüttermühle im idyllischen Radeberger Hüttertal ist nach zahlreichen schweren Hochwassern nicht nur morsch, sondern wirklich am Ende. Sie muss dringend saniert werden. Das allerdings macht nur Sinn, wenn gleichzeitig der Durchlass vergrößert wird. Denn im Hochwasserfall – und das passiert ja in letzter Zeit immer häufiger – wirkt die Brücke längst wie ein Staudamm. Ein gefährlicher Staudamm noch dazu. Denn nicht nur, dass sich so Wassermassen im Tal fast bis nach Wallroda stauen, sondern gefährlich auch, wenn die marode Brücke dem Druck irgendwann nicht mehr standhalten könnte. Nicht auszudenken, mit welcher Wucht dann eine riesige Welle durchs Hüttertal Richtung Schloss Klippenstein und Radeberger Innenstadt rollen könnte …

Historische Optik soll wieder hergestellt werden

Und so liegt nun also längst ein Neubauprojekt vor. Dabei soll die historische Brücke abgerissen und durch ein sogenanntes Rahmenbauwerk aus Stahlbeton ersetzt werden. Im Anschluss wird das Ganze dann mit Natursteinen so verkleidet, dass die historische Optik wieder hergestellt werden kann. Auch der Rundbogen soll neu entstehen; allerdings wird dann ein wesentlich höherer Durchfluss möglich sein. Auf der Brücke wird zudem eine 3,50 Meter breite Fahrbahn eingerichtet. So die Pläne, für die auch bereits eine gute halbe Million Euro Fördermittel sozusagen auf dem Konto der Stadt liegen.

Doch der Denkmalschutz hat nach wie vor erhebliche Bedenken. Und es ist ja kein Geheimnis, dass die Denkmalschützer das historische und als Kulturdenkmal eingestufte Bauwerk am liebsten so erhalten würden, wie es ist. Also war nun wie erwähnt bei der Diskussion in der Landesdirektion in Dresden versucht worden, einen Kompromiss zu finden. Aber das scheint nicht funktioniert zu haben; weil man ja „ergebnisoffen“ auseinander ging.

Das Geld verfalle nicht

Nun macht sich in Radeberg ein Gerücht breit. Das Fördergeld könnte verfallen, wenn nicht bis zum Frühjahr mit dem Bau begonnen wird. „Das stimmt nicht“, macht Radebergs Stadtsprecher klar. Das Geld verfalle nicht. Dennoch zeigt natürlich ein Blick auf andere aktuelle Bauprojekte, dass die seit Langem bereitgelegten 500 000 Euro für den Brückenbau auf Grund regelrecht explodierender Baupreise an Wert verlieren … Aktuell ist die Auftragslage wegen der geringen Zinsen bei Baukrediten so groß, dass es mitunter sogar schwierig wird, überhaupt eine Firma zu finden, die freie Kapazitäten hat. Und natürlich heißt das eben auch, dass die Firmen wegen der sehr guten Auftragslage auch durchaus stattliche Preise aufrufen können.

Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) hatte das leidige Thema jedenfalls auch jüngst in seiner Rede beim Neujahrsempfang angesprochen und sich entschlossen gezeigt, hier endlich die sprichwörtlichen Nägel mit Köpfen zu machen: „Wir müssen jetzt dringend noch einmal mit den Denkmalschützern reden – nicht, dass die Denkmalschützer die Brücke so lange schützen, bis sie tatsächlich einstürzt …“ Bleibt zu hoffen, dass Lemm in seiner nächsten Neujahrsrede einen „Erledigt-Haken“ hinter das Thema setzen kann.

