Verfahren um acht geklaute Autos ruht Die polnische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Landsmann wegen des Zittauer Avis-Falls.

Das juristische Verfahren um die im April 2014 auf einen Schlag von der Autovermietung Avis am Zittauer Stadtring gestohlenen acht Autos ruht. „Dies ist darin begründet, dass auch in der Republik Polen wegen der Straftaten ermittelt wird“, teilte Till Neumann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz, auf SZ-Anfrage mit. „Daher besteht derzeit ein Strafverfolgungshindernis.“ Nach Abschluss des Verfahrens in Polen wird entschieden, wie es mit dem Fall in Deutschland weitergeht. Sollten zwischenzeitlich dennoch Ermittlungen nötig sein, würden diese geführt, so Neumann.

In der Nacht zum 6. April 2014 waren der Zittauer Autovermietung zwei Opel, ein Seat, ein Ford, ein Mercedes, ein Renault, ein Peugeot sowie ein Volkswagen im Wert von 211 000 Euro gestohlen worden. Beschuldigt werden ein 30-jähriger Pole aus Biedrzychowice, einem Ort zwischen Luban und Jelena Gora, und dessen Vater. In seiner Garage soll eines der Autos gefunden worden sein.

