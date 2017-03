Verfahren gegen Steinbruch Brößnitz eingestellt Die Staatsanwaltschaft hat alle Anklagen gegen Flechtingen fallengelassen. Der Umweltverein findet das nicht in Ordnung.

Der Steinbruch in Brößnitz. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Wie der Umweltverein Sächsisch-Brandenburger Höhenzug aus Brößnitz mitteilt, hat die Staatsanwaltschaft alle Anklagen gegen den Grauwackensteinbruch Flechtingen fallengelassen. Vor zwei Jahren hatten die Brößnitzer das Ermittlungsverfahren angeschoben, weil saures Abwasser aus dem Werksgelände das Flächennaturdenkmal Kasseln beeinträchtigt. Doch laut Umweltverein „konnte der Beklagte darlegen, dass nicht gegen Auflagen verstoßen wurde“, so Sven Wiedemann-Schulze vom Verein. Allerdings wurden gar keine Zeugen angehört. Der Verein hat dagegen Widerspruch eingelegt und sich Hilfe beim Umweltverband BUND Leipzig geholt. Gemeinsam wurde beim Oberbergamt Freiberg ein Antrag auf Sanierung der Kasseln gestellt. Diese Forderung war auch bei einem Infoabend in Blochwitz gestellt worden. Ein Widerspruch beim Oberbergamt liegt aktuell zudem zur Verlängerung der Genehmigung für eine Asphaltmischanlage in Brößnitz vor. Diese zweijährige Genehmigung war Ende 2016 ausgelaufen und wurde um weitere zwei Jahre verlängert, ohne dass die Träger öffentlicher Belange erneut beteiligt wurden. Auch das, so der Brößnitzer Umweltverein, sei nicht in Ordnung.

