Verfängliche Post Gewerbetreibende werden angeschrieben. Wer nicht genau hinschaut, für den kann die Antwort teuer werden.

Dieses ominöse Schreiben macht in Dipps die Runde.

Dippser Gewerbetreibende bekommen in diesen Tagen Post. Jemand macht sich Sorgen, dass hiesige Firmen nicht bekannt genug sein könnten und in öffentlichen Datenbanken fehlen. Um das Unternehmen zu erfassen und die Eintragung zu gewährleisten, wie es im Anschreiben heißt, müssen nur noch ein paar Angaben gemacht werden. Der Absender ist sogar so freundlich und hat schon einige Felder im Formular ausgefüllt, die gegebenenfalls lediglich noch korrigiert oder ergänzt und unterschrieben zurückgesendet werden müssen – bis zum 28. September.

Die eilige Mitteilung – so ist das Papier überschrieben – sieht auf den ersten Blick aus wie ein offizielles Schreiben einer Behörde. Den Briefkopf ziert ein Signet, das einem Bundesadler ähnelt. Und darunter steht in großen Buchstaben: Dippoldiswalde.Gewerbe-Meldung.de. Doch die Stadt, wie jetzt vielleicht mancher vermutet, hat damit nichts zu tun. Im Gegenteil, das Dippser Rathaus warnt vor dieser dubiosen Post. Die Schreiben seien von keiner Behörde erstellt und versendet worden, informiert der Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Vielmehr handele es sich dabei um eine Falle, ist Fachbereichsleiter Marcel Hänchen überzeugt. Denn wer das Schreiben nur überfliegt, könnte das Kleingedruckte überlesen. Und das wird teuer. Mit einer Unterschrift kommt ein Vertrag zustande – für mindestens drei Jahre. Das kostet dann pro Jahr 348 Euro netto. Wer sich die Mühe macht und im Internet dem angegebenen Link zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Seite www.Dippoldiswalde.Gewerbe-Meldung.de/agb folgt, erfährt, was hinter dem Schreiben steckt. Denn das selbst trägt weder eine Unterschrift noch ist darauf eine Telefonnummer zu finden. Es gibt nur eine Fax-Nummer und ein Postfach in Leipzig. Tatsächlich aber, so ist im Internet nachzulesen, ist das Verzeichnis ein Produkt der Europe REG Services Ltd. in Malta. Das dürfte manchen bekannt vorkommen. Ähnliche Post wurde Anfang des Jahres verschickt – nicht nur in Dipps. „So etwas ist eine wiederkehrende Angelegenheit“, sagt Hänchen und hat dennoch vorsorglich den Handels- und Gewerbeverein informiert. Der Vorsitzende Jens Tennert, Inhaber des Spielwarengeschäftes Otto Benedix, schüttelt über derartige Geschäftsgebaren den Kopf. „Solche Schreiben kommen immer wieder, ich nehme das nicht mehr für voll“, sagt er. So wie sie eintreffen, fliegen sie in den Schredder. Trotzdem ist er in dem Verzeichnis gelistet. Wundern tut er sich darüber nicht. Er vermutet, die Angaben werden aus Telefoneinträgen entnommen. Damit dürfte Tennert gar nicht so falsch liegen. Denn im Branchenverzeichnis, das hat eine Stichprobe der SZ ergeben, sind Verstorbene ebenso aufgeführt wie Selbstständige, die längst schon im Ruhestand und nicht mehr tätig sind.

Die Stadtverwaltung hat über die verfängliche Geschäftspost auch die Polizei informiert. Die wird aber keine Ermittlungen aufnehmen, wie Pressesprecherin Ilka Rosenkranz informiert. „Es handelt sich um ein Angebot an Gewerbetreibende, in dem auch die Folgekosten ausgewiesen sind“, begründet sie. Eine strafrechtliche Relevanz sei nicht gegeben. Die Handwerkskammer Dresden rät Gewerbetreibenden, wie bei jeder Post das Anschreiben genau zu lesen und sich nicht vom äußeren Schein trügen zu lassen. Handwerksbetriebe, die versehentlich Verträge unterschrieben haben, könnten sich an die Rechtsabteilung der Handwerkskammer wenden. In der Regel erhalten sie dann Unterstützung bei der Formulierung einer Anfechtung, sagt Pressesprecherin Carolin Schneider.

zur Startseite