Verena Hergenröder als Bürgermeisterin von Ebersbach-Neugersdorf wiedergewählt Die Bürger der Oberlandstadt hatten am Sonntag die Wahl. Die Amtsinhaberin gewann deutlich gegen ihren Herausforderer.

Verena Hergenröder hat die Bürgermeisterwahl in Ebersbach-Neugersdorf gewonnen. © Matthias Weber

Ebersbach-Neugersdorf. Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Ebersbach-Neugersdorf steht fest: In der Spreequellstadt ist die Amtsinhaberin Verena Hergenröder auch in den nächsten Jahren das Stadtoberhaupt. Die 59-jährige, parteilose Neugersdorferin ging als Siegerin aus der Wahl hervor. Sie erreichte einen Stimmenanteil von 63,28 Prozent.

Wie Verena Hergenröder vor der Wahl im SZ-Gespräch sagte, sieht sie die wichtigsten Ziele ihrer nächsten Amtszeit darin, kritisch die Befindlichkeiten und Erwartungen zu benennen, damit die Stadt als Bestandteil des ländlichen Raumes nicht noch weiter abgehängt wird. Stärkung der regionalen Wirtschaft, Sicherung des Fachkräftebedarfs und die weitere Arbeit an einem lebens- und liebenswerten Ebersbach-Neugersdorf hatte Frau Hergenröder als ihre Aufgaben benannt. Dabei setzt sie auf die Mitarbeit vieler – von Bürgern, Vereinen und Unternehmen. (szo)

zur Startseite