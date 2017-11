Vereinte Kräfte fürs neue Feld Der Sportverein von Liebstadt möchte einen Kunstrasenplatz. Der wird teuer. Doch die Hälfte des Geldes ist schon sicher.

Stolz und glücklich präsentieren Schulleiterin Karin Struppe, Hendrik Wolf, Vorsitzender des Liebstädter Sportvereins und Dirk Urwank (v. l.), Geschäftsführer der Firma Hutzel-Seidewitztal und einer der Spender die Paten-Tafel für den neuen Kunstrasenplatz. Auch die Kinder Damian, Arthur, Luise und Leon (v.l.) freuen sich schon auf den modernen Platz. © Marko Förster

Einen Naturrasenplatz hat der Liebstädter Sportverein bereits. Genutzt wird der sehr häufig und kommt daher mittlerweile an seine Belastungsgrenze. Das Grün kann sich zu selten erholen. Und bei schlechtem Wetter ist der Platz teilweise unbespielbar. Die Spiele müssen dann die Halle oder auf Kunstrasenplätze benachbarter Sportvereine verlegt werden.

Die Lösung für den Verein ist ein Kunstrasenplatz. Der soll direkt an den bestehenden Platz angrenzen. „Wir wollen allerdings kein Großfeld, sondern einen 30 mal 40 Meter Platz für die F- und E-Jugend“, erklärt Hendrik Wolf, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Das sind die Kleinen im Alter von sieben bis zehn Jahren. So sollen bessere Bedingungen für den Nachwuchs geschaffen werden. Den Platz nutzen sollen auch die Kinder der Grundschule Liebstadt. Der schulische Platz ist oft zu nass. Daher hat auch deren Förderverein sich dafür starkgemacht. Durch die gemeinsame Nutzung werde man eine gute Auslastung haben, so Wolf. Daher lohne sich der Platz. Und wegen der unterschiedlichen Nutzungszeiten werde es auch keine Überschneidungen geben.

Dass die Fläche nicht ganz billig wird, ist klar. Etwa 124 000 Euro soll der moderne Platz einer Vorplanung zufolge kosten, so Hendrik Wolf. Die Hälfte wolle der Verein selbst zusammenbekommen. Für die andere Hälfte sollen Fördermittel beantragt werden.

Um also an die notwendigen 62 000 Euro zu kommen, begann man im April 2016 Spenden zu sammeln. Das eigene Vereinsgeld reichte schließlich nicht für so eine Summe. Auf Festen und Märkten warben die Mitglieder immer wieder für die Aktion – auch mit einer sogenannten Paten-Tafel. Für 40 Euro konnte man eine Patenschaft für einen Quadratmeter des zukünftigen Feldes übernehmen. Verewigt werden die Spender auf der Tafel. Je mehr Felder man kauft, desto größter wird der Schriftzug. Sicher auch für viele Firmen ein Anreiz, zu spenden. Von mehreren Hundert bis zu mehreren Tausend Euro brachten sie für den Kunstrasenplatz auf. „Es freut uns sehr, dass die Unternehmen ihrer sozialen Verantwortung auf diese Art gerecht werden“, so Wolf.

Auch die Stadt gibt etwas zum Kunstrasenplatz dazu. „Wir planen in den Haushalt für das nächste Jahr rund 25 000 Euro für den Sportplatz ein“, so Bürgermeister Hans-Peter Retzler (Linke). Damit hatte der Verein Ende des Sommers die riesige Summe von 62 000 Euro zusammen.

Ende August wurden dann auch sogleich die Fördermittel über den Landessportbund Sachsen bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt. Im Frühjahr rechnet der Verein mit der Zusage. Und dann soll es auch im nächsten Jahr schon mit dem Bau losgehen, hofft Hendrik Wolf.

