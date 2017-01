Vereinte Kräfte für mehr Wirtschaftskraft Im Landkreis hat sich die Regionale Fachkräfteallianz gegründet. Was markig klingt, soll bald Ergebnisse bringen.

Die Wirtschaft in der Region Pirna ist geprägt von mittelständischen Unternehmen – wie im Foto die Pirnaer Edelstahlwerke Schmees – und von Kleinbetrieben. Eine Initiative will nun helfen, Fachleute für die Unternehmen zu gewinnen. © Archivfoto: D. Förster

Die derzeit stabile Wirtschaft im Landkreis steht vor Herausforderungen: Nach wie vor locken sichere und besser bezahlte Arbeitsplätze gut ausgebildete Fachleute in andere Regionen der Republik, viele Jugendliche wandern ab, und in manchen Orten ist der demografische Wandel schon jetzt mit Händen zu greifen. Das Landratsamt spricht nicht mehr nur von einem Fachkräfte-, sondern mittlerweile auch von einem Lehrlingsmangel.

In Zukunft besteht die Schwierigkeit im Landkreis erstens vor allem also darin, junge Menschen vor Ort zu halten, besonders dann, wenn sie gut ausgebildet sind. Zweitens müssen, um das zu erreichen, attraktive Ausbildungsberufe in der Region angeboten werden. Und drittens ist es sinnvoll, Jugendlichen weiterhin eine Hilfestellung anzubieten, wenn es darum geht, für welchen Ausbildungsberuf sie sich entscheiden. So werden in der Region zukünftig wahrscheinlich weniger Verkäufer und Kfz-Mechaniker gebraucht, dafür aber mehr Altenpfleger, Pflegehelfer, Betreuer und Sozialarbeiter.

Auf Initiative des sächsischen Wirtschaftsministeriums hat sich nun auch im Landkreis eine regionale Fachkräfteallianz gegründet. Ihr gehören Vertreter des Landkreises, der Kommunen, der Agentur für Arbeit sowie der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Dresden an. Gewerkschaften und Unternehmer sind auch dabei. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung des Landratsamtes unter Andreas Tänzer wird im Jahr 2017 die Allianz leiten. Stellvertreterin ist Gerlinde Hildebrand, die Chefin der Pirnaer Bundesagentur für Arbeit.

Ziel der Allianz ist es, den Wirtschaftsstandort Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu stärken sowie neue Arbeitsplätze zu schaffen und die bestehenden zu erhalten. „.Im Mittelpunkt steht dabei die Gewinnung und das Halten von qualifizierten Fachkräften für die heimische Wirtschaft“, teilt Andreas Tänzer auf Nachfrage mit. Die wirtschaftliche Leistungs- und Innovationsfähigkeit der regionalen Wirtschaft solle gesichert und der Landkreis als attraktiver Ort für ein zukunftssicheres Arbeiten und Leben gestärkt werden. Weiterhin soll es gelingen, immer mehr der derzeit noch rund 3 000 Langzeitarbeitslosen im Landkreis an einen guten Arbeitsplatz zu bringen. „Das soll durch die Stärkung der beruflichen Aus- und Weiterbildung geschehen“, sagt Tänzer. Für Arbeitnehmer will sich die Allianz ebenfalls einsetzen, zum Beispiel, indem Firmen dazu beraten werden, wie die Gesundheit am Arbeitsplatz erhalten werden kann.

Vom sächsischen Wirtschaftsministerium bekommt die Allianz im kommenden Jahr 270 000 Euro für Projekte zur Verfügung gestellt. „Die Allianz wird in Kürze einen öffentlichen Aufruf zur Einreichung von Projektanträgen starten“, sagt Andreas Tänzer. Er könne sich etwa vorstellen, bestimmte Jobbörsen mit dem Geld zu fördern, den Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft oder Unternehmen dabei unterstützen, dass ihre Angestellten Familie und Beruf noch besser miteinander vereinbaren können.

