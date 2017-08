Vereint gegen Straßenausbaubeiträge Immer mehr Gruppen beteiligen sich an der Unterschriftensammlung. Im Görlitzer Rathaus ist aber noch nichts angekommen.

Tom Flach (l.) und Frank Lehmann sammeln Unterschriften gegen Straßenausbaubeiträge. Flach ist Steinmetz und Chef der Bürgerinitiative Ludwigsdorf/Ober-Neundorf. Er betont, dass seine Initiative nicht gegen den Ausbau von Straßen ist. Stattdessen geht es um die Art der Finanzierung. © pawel sosnowski/80studio.net

Andreas Müller war der Erste. Kaum hatte der Stadtrat am 1. Juni die Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung beschlossen, meldete sich der Klein Neundorfer in seiner Funktion als Chef der Bürgerinitiative Seensucht zu Wort. Müller findet es ungerecht, dass die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke an den Straßenbau-Kosten beteiligt werden. „Gerecht wäre es, alle zu beteiligen, die die Straße nutzen, nicht nur die Anlieger“, sagte er im Ortschaftsrat. Und forderte: „Die Satzung muss weg!“ Andere Städte hätten sie auch abgeschafft, Görlitz sollte dem folgen.

Im zweiten Schritt startete die BI Seensucht eine Unterschriftensammlung gegen die Satzung. 500 Unterschriften hat Müller inzwischen vorliegen: „Aber ich habe noch längst nicht alle Listen abgeholt, die in Autohäusern und anderen Einrichtungen ausliegen.“ Er hoffe, dass es am Ende 1 000 werden. Direkt nach der Bundestagswahl am 24. September will er die Listen einsammeln. Bis zur Wahl kann also jeder seine Unterschrift auf eine der Listen setzen.

Mittlerweile hat Müller zahlreiche Unterstützer gefunden, etwa die BI Ludwigsdorf/Ober-Neundorf, die etwa 50 Mitglieder hat und damit genauso groß ist wie die BI Seensucht. „Wir haben uns im Februar 2015 gegründet, weil das Thema Gebühren den Ludwigsdorfern auf’s Gemüt geschlagen hat“, sagt Vorsitzender Tom Flach. Die Anlieger hätten für die „Abwasserzwangsanschließung“ hohe Summen zahlen müssen und befürchteten nun, dass sie beim geplanten Ausbau der Rothenburger Landstraße erneut saftig zur Kasse gebeten werden. „Seither beschäftigen wir uns mit diesem Thema“, so Flach. Als er von der Seensucht-Unterschriftensammlung hörte, habe er Kontakt zu Müller aufgenommen. Auch ein Treffen gab es. Schnell stand fest: Beide Initiativen verfolgen das gleiche Ziel. Deshalb sammeln die Ludwigsdorfer nun auch Unterschriften. Etwa 130 liegen derzeit bei Flach. Insgesamt rechnet er in seinem Ortsteil aber mit knapp über 200.

Und noch zwei Gruppen sammeln: die Partei Alternative für Deutschland (AfD) und die BI „Görlitz bewegt sich“, die vor allem durch ihre Demos gegen die Asylpolitik der Bundesregierung in Erscheinung getreten war. Beide haben laut AfD-Kreisrat Detlef Lothar Renner 120 Unterschriften gesammelt und im an der Sammlung beteiligten Autohaus Tesch in der Jakobstraße abgegeben. Die Wahl fiel laut Renner aus Zeit- und Organisationsgründen auf das Autohaus: Es liegt in der Nähe der AfD-Bürgerbüros. „Selbstverständlich haben wir, bevor wir die Aktion unterstützt haben, bei den Initiatoren nachgefragt, ob sie Unterstützung unsererseits annehmen würden“, sagt Renner. Konkret habe er sich an den Kunnerwitzer Gastwirt Sven Vetter gewandt. „Unsere Unterstützung traf dort auf unvoreingenommene Zustimmung“, so Renner. Vetter bestätigt, dass es ein Telefonat mit Renner gab: „Ich habe gesagt, dass wir damit kein Problem haben.“

Müller ist darüber nicht übermäßig glücklich: „Wir wollen uns von keiner Partei vereinnahmen lassen.“ Letztlich gehe es aber um die Sache, nämlich die Straßenausbaubeiträge. Und er könne nicht bei jedem, der eine Unterschrift leistet, die politische Gesinnung erfragen. Von „Görlitz bewegt sich“ distanziert sich Müller aber deutlich: „Ich hoffe, dass Schnittmengen unserer Mitglieder mit dieser Bewegung nicht vorhanden sind. Das ist inhaltlich und verbal nicht unser Niveau, für mich persönlich völlig inakzeptabel.“

Die ganze Aktion sammelt nur Unterschriften, fordert aber keinen Bürgerentscheid. „Ein Bürgerbegehren einzuleiten und zum Erfolg zu bringen ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Das Verfahren kann ziemlich langwierig, kraft- und nervraubend sein“, sagt Müller. Damit fühle sich seine BI überfordert. Ziel sei stattdessen, dass Stadtrat und Verwaltung wissen, wie viele Bürger sich dazu bekennen, die Beitragssatzung abzuschaffen. Seine BI will die Unterschriften Ende September/Anfang Oktober zählen und bei einem geeigneten Anlass den Stadträten übergeben.

Im Rathaus ist bisher noch nichts angekommen. „Seit dem Ratsbeschluss wird ein geänderter Satzungstext erarbeitet“, sagt Amtsleiter Torsten Tschage. Damit soll der Beschlussinhalt umgesetzt werden. Falls Unterschriftenlisten ankommen, werden sie im Rathaus entgegengenommen, gesichtet und dem Stadtrat zur Kenntnis gegeben, sagt Tschage. Was dann passiert und wie hoch die Erfolgschancen sind, könne er nicht beurteilen: „Das ist eine Entscheidung des Stadtrates.“

