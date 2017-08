Vereinsvermögen für Lebensretter Nach der Auflösung des Badvereins stellen die Mitglieder 5 500 Euro für einen anderen guten Zweck zur Verfügung.

DLRG Meißen-Chef Steffen Hausch (l.) freute sich über eine Zuwendung in Höhe von 5 500 Euro für die Schwimmausbildung junger Rettungsschwimmer. Das Geld des aufgelösten Vereins erhielt er im Jahnbad Miltitz aus den Händen des ehemaligen Vereinsmitgliedes Christine Gallasch (r.) und der Ex-Vorsitzenden Heidrun Weiß. © Claudia Hübschmann

Bereits Anfang Mai dieses Jahres hatte es festgestanden: Der Badverein Lommatzsch, der Geld für eine Wiedereröffnung des Terence-Hill-Freibades sammelte, wird aufgelöst. Der Grund dafür war laut der Lommatzscher Stadträtin Christine Gallasch (Freie Wähler), dass der Verein sein Ziel nicht erreichen kann, das Freibad zukünftig selbst zu betreiben.

Deshalb konnte der Verein seinen Satzungszweck nicht mehr erfüllen. Nach einem Termin beim Notar, war aber schnell klar, dass das vorhandene Vermögen auch für einen anderen Zweck gespendet werden könne. Nutznießer ist in diesem Fall die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Niederes Elbtal mit Sitz in Meißen. Dessen Vorsitzender Steffen Hausch durfte sich am vergangenen Dienstagabend über eine Zuwendung in Höhe von 5 500 Euro für die Schwimmausbildung junger Rettungsschwimmer freuen. (SZ)

zur Startseite