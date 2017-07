Vereinssport wird etwas teuer Die neuen Preise für Pulsnitzer Sportstätten sollen schon ab September gelten.

Die Pulsnitzer Sportstätte Kante. © Archivfoto: René Plaul

Im Juni war es noch ein Plan und es gab auch ein paar Bedenken unter den Pulsnitzer Stadträten. Jetzt ist es amtlich. Bestimmte Gebühren für städtische Sportstätten steigen ab 1. September. Quasi im Schnelldurchgang winke der Rat die höheren Benutzungsgebühren durch. Einwände hatte es insbesondere aus den Reihen der FDP gegeben und der Linken. FDP-Fraktionsvorsitzerder Hermann Lindenkreuz stellte sich nun hinter den Vorschlag der Verwaltung. Ihm sei wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen in den Pulsnitzer Vereinen, der Nachwuchsbereich bis 16 Jahre, von den Erhöhungen ausgespart bleiben und weiter zu günstigen Konditionen Sport treiben können. Das ist gesichert. Andererseits sei es nötig, die Stadtkasse zu entlasten. Einstimmig fasste der Rat deshalb den Beschluss.

Die Stadt begründet die höheren Preise im Erwachsenenbereich ausführlich. Bürgermeisterin Barbara Lüke stellte noch einmal klar, dass die Sportler nur an einem kleinen Teil der Betriebskosten beteiligt würden. Die seien in den vergangenen Jahren stärker gestiegen, als der höhere Preis an zusätzlichen Einnahmen bringe. Mit prognostizierten Mehreinnahmen von etwa 41 000 Euro im Jahr ließe sich die Finanzierungslücke zumindest reduzieren. Mehrere Gründe veranlassen die Stadt, an den Gebühren zu drehen.

2010 hatte die Stadt die Preise zum letzten Mal angefasst. Die Betriebskosten seien über die Jahre jedoch gestiegen, obwohl die Nutzungszeiten etwas zurückgegangen seien. So hat die Stadt auch vor, durch eine übersichtlichere Hallenplanung die Auslastung zu verbessern und Leerlaufzeiten zu verringern.

Auch steht in der Kritik, dass Räume ohne Anmeldung und Abrechnung genutzt oder ohne Zahlung an die Stadt untervermietet würden. Nutzer würden Zeiten überschreiten und Vereinsräume ohne zu zahlen für Privatfeiern nutzen. Die Stadt habe die Preise außerdem mit Nachbarkommunen und dem Landkreis verglichen und befinde sich danach im Mittelfeld. Betroffen sind die Sporthalle Hempelstraße, die Sporthalle der Grundschule Pulsnitz, die Turnhalle in Oberlichtenau und die Sportstätte Kante in Pulsnitz. Dort griff die Stadt im Bereich der Vereinsräume in der Sportstätte noch einen Vorschlag der Linken auf. So verteuern sich die Vereinsräume in der Kante nur im Obergeschoss, im Erdgeschoss nun doch nicht. Das hat etwas mit ihrem Zustand zu tun. Unverändert bei drei Euro/Stunde bleibt auch der Preis für die Kegelbahn in der Kante.

In allen anderen Fällen werden die Gebühren pro Stunde angehoben. Sie steigen für die Pulsnitzer Vereine um zwei bis fünf Euro/Stunde. Bei der Kalkulation orientierte sich die Stadt auch an Größe und Bauzustand der Einrichtungen. In der Sporthalle Hempelstraße steigt der Preis zum Beispiel von 6 auf 8 Euro/Stunde. Auswärtige Sportler mussten schon in der Vergangenheit tiefer in die Tasche greifen. Wobei Vereine und Freizeitsportler aus dem Bereich der Verwaltungsgemeinschaft noch einen günstigeren Tarif erhalten. Aber auch für sie steigen die Gebühren. Speziell in der Sportstätte Kante kommt für alle Nutzer noch ein Energiezuschlag oben drauf. Je nach Raum liegt der bei 1 bis 2 Euro pro Stunde. Dazu habe sich die Stadt wegen des wiederholt verschwenderischen Umgangs mit Energie entschlossen. Die erhofft sich also einen erzieherischen Effekt. Der Zuschlag soll nicht dauerhaft erhoben werden. Wenn der Verbrauch an Strom und Brennstoff deutlich sinke, wolle die Stadt auch wieder darauf verzichten, stellte Bürgermeisterin Barbara Lüke in Aussicht.

Die neuen Preise für Pulsnitzer Vereine Sportstätte Preis alt neu Hempelstraße, Halle 6,00 8,00 Fitnessraum 3,00 5,00 Grundschule Pulsnitz, Halle 3,00 8,00 Kante, großer Saal 4,00 7,00 Kante, kleiner Saal 4,00 5,00 Kante, Vereinsraum OG 1,00 3,00 Oberlichtenau, Halle 4,00 7,00 Vereinsräume 1,50 3,00 Preise für Erwachsene in Euro pro Stunde

