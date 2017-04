Heimatgeschichte Vereinsmeierei im Weißeritztal Mitte des 19. Jahrhunderts gab es weit über 100 Verbände. Vom Biertrinker bis zum Pfeifenraucher fand jeder Gleichgesinnte in der Region.

zurück Bild 1 von 2 weiter Männergesangsverein von Burgk Archiv: Siegfried Huth © Sammlung: S. Huth Männergesangsverein von Burgk Archiv: Siegfried Huth

1912 im Deutschen Haus, Coschützer Straße: der Potschappler Damenverein beim Begutachten der neuesten Mode.

Der Plauensche Grund darf sich rühmen. Seit über 150 Jahren eine vereinsreiche Gegend zu sein. Selbst in den abgelegensten Flecken existiert wenigstens eine Vereinigung. Es ist wohl der Wunsch nach Geselligkeit, der die Leute zusammenführt. Etwas Zeitvertreib in trauter Runde braucht eben fast jeder.

Das örtliche Tageblatt veröffentlicht 1923 eine Aufstellung, wonach in Freital sage und schreibe 144 Vereine aller Schattierungen bestehen. Natürlich gibt es nahezu überall einen Turnverein. Der erste wird übrigens am 2. Juli 1847 in Potschappel gegründet. Als Initiator gilt der Lehrer Paul Kretzschmar. Sein flammender Appell über die Notwendigkeit der Körperertüchtigung stößt auf genügend Gegenliebe. Von heute auf morgen tragen sich bereits 30 Einwohner als Mitglieder ein. Als Turnplatz diente das freie Gelände auf dem sogenannten Rundteil oberhalb des Rittergutes am Osterbusch.

Genau genommen ist Tharandt in puncto Vereinsbildung noch einen Tick schneller. In der Forststadt wird bereits 1845 ein Turnverein für die männliche Jugend ins Leben gerufen, dem allerdings nach drei Jahren die Luft ausgeht. In rascher Folge treten in heimatlichen Gefilden weitere Turngruppen an die Öffentlichkeit: so 1860 in Rabenau, 1862 in Hainsberg, Kleinnaundorf zieht 1869, Niederhäslich 1848 und Oberpesterwitz 1876 nach. Allein in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden rund um den Windberg sechs Turnhallen erbaut und eingeweiht.

Die Chorbewegung breitet sich aus. Anfangs geben nur Männerchöre den Ton an, erst ab 1875 geht es gemischt zu. Obwohl die Entwicklung auf diesem Gebiet zeitweise geradezu stürmisch verläuft, setzt der angesehene Deubener Kantor Lorenz in einer auch von einer Dresdner Tageszeitung veröffentlichten Betrachtung kritische Akzente. Der verdienstvolle Mann zieht gegen die vielfach betriebene Vereinsmeierei zu Felde: „Welch eine Summe von Arbeit. Geld und Zeit wären erspart geblieben, wenn man von vornherein Einigkeit in größeren Dimensionen angestrebt hätte. Die vorhandene Zersplitterung schmälert das Niveau.“ Hart geht der wackere Kantor mit dem Schulgesang ins Gericht. „Nur die wenigsten unserer Schulen besitzen ein Klavier, das sich für den Musikunterricht eignet. Es muss endlich begriffen werden, dass zu jeder Schule ein gutes Klavier gehört wie Wandtafel und Kreide.“

Zur Orchestersituation äußert Lorenz: „Was die Musikkapellen anbetrifft, so scheint es mir, als hätten frühere Jahrzehnte unter einem glücklicheren Stern gestanden. Ich denke mit Wehmut an die leistungsfähige Burgker Bergmusik und an das schmucke Bergmusikkorps der Königlichen Steinkohlenwerke Zauckerode zurück. Das alles ist verklungen und leider ohne Nachfolger geblieben.“

Radfahrer, Biertrinker, Ansichtskartensammler, Kegelfreunde, Hausbesitzer, Pfeifenraucher – sie alle und noch etliche mehr haben ihren Verein. Geselligkeitsvereine haben Hochsaison. Da gibt es im Deutschen Haus, Coschützer Straße das Casino der Gewerbetreibenden, in Döhlen macht der Geselligkeitsverein Fidelio auf sich aufmerksam, in Potschappel etabliert sich eine Gesellschaft namens „Oase für Erholung“. Damengesellschaften bereiten Jungfrauen auf den Ehestand und auf hauswirtschaftliche Pflichten und Fertigkeiten vor. Das Amateurtheater wird für viele ein Treffpunkt.

Im Januar 1872 kommt es zur Bildung des „Vereins zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse im Plauenschen Grund“. Die Weißeritzzeitung Dippoldiswalde kommentiert: „Der Verein, von einem der edelsten Persönlichkeiten, die jeweils im Weißeritztal gewohnt haben, Prof. Reichard gegründet, versteht es meisterhaft, die Überparteilichkeit zu wahren.“ Dem Verein gehören über 100 Mitglieder an, kurz nach Hitlers Machtantritt 1933 löst er sich auf. Die meisten der Gruppierungen haben den nötigen Zulauf. Den Hobbynaturschützern fehlt es allerdings an jungen Mitstreitern.

Zur Jahreshauptversammlung im Herbst 1912 kommen auch Erfolge zur Sprache, der am Burgwartsberg vorbeiführende Fußweg von Potschappel nach Niederpesterwitz war vom Besitzer kurzerhand eingeackert worden. Auf Drängen der Naturfreunde gab der genervte Landwirt schließlich das Gelände wieder frei. Eine weitere Aktion mit krönendem Abschluss galt der Verlängerung des Fußweges vom Felsenkellerbusch Richtung Potschappel. Einheimische Fabrikanten konnte man von Stiften von Ruhebänken im Windberggebiet bewegen. Abschließend noch ein Hauch Poesie in sächsischer Mundart, gereimt von einem Mitglied des 1910 gegründeten Poesieclubs Plauenscher Grund. Unter dem Titel „Hibsch gemietlich“ heißt es in einem der Verse:

Wenn der’s mal recht dreckig geht,

weest nich, wo der’s Keppchen steht

nerdlich oder siedlich.

Ärger dich, oh Mensch, nich sehr,

mach der’s liebe Läb’n nich schwer,

bleib nur hibsch gemietlich.

zur Startseite