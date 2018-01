Vereinsheim zieht vom Fluss auf den Berg

Wenn an der Tartanbahn des Sportplatzes Haßlauer Straße in Roßwein neue Sanitär- und Umkleideräume entstanden sind, dann werden die Anlagen im bisherigen Flachbau zurückgebaut und der Sportverein kann den Altbau als Lager nutzen. © Dietmar Thomas

Roßwein. In den nächsten Monaten werden die Stadträte noch einige Aufträge vergeben, die mit Flutschäden aus dem Jahr 2013 zusammenhängen. Insgesamt 53 Schäden in der Stadt und den Ortsteilen hatte die Kommune nach dem letzten Hochwasser gemeldet. „45 davon konnten inzwischen abgearbeitet und abgerechnet werden“, sagte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) dem Döbelner Anzeiger. Der größte Schaden war an der Turnhalle Stadtbadstraße entstanden. Dafür ist Roßwein vollständig entschädigt worden, und zwar mit einer neuen Stadtsporthalle neben der Oberschule. Die rundet den Campus an dieser Stelle ab. Reichlich drei Millionen Euro hat der Neubau gekostet.

In diesem Jahr wird es mit der Flutschadensbehebung auf dem Sportplatz Haßlauer Straße weitergehen. Dort haben die Handwerker schon im vergangenen Jahr begonnen, den Trainingsplatz in Ordnung zu bringen. Allerdings haben sie es vor dem Winter nicht mehr geschafft, die Renovierung abzuschließen. Daher werden sie an dieser Stelle im Frühjahr weiterarbeiten. Die Sportler müssen sich dann wahrscheinlich bis in den Sommer hinein gedulden. Denn sie können erst wieder auf den Rasen, wenn der eine stabile Narbe ausgebildet hat.

Parallel dazu wird an der Tartanbahn ein zweiter, ungefähr 200 Quadratmeter großer Flachbau für Duschen und Umkleidekabinen entstehen. Alles soll barrierefrei sein. Auch an eine Besuchertoilette ist gedacht. „Eine solche ist für den Punktspielbetrieb an dieser Stelle unentbehrlich“, erklärt der Rathauschef. Die bisherigen Sanitäreinrichtungen in dem Gebäude am Sportplatzeingang werden genauso zurückgebaut wie die Heizung. „Die Räume will der Roßweiner Sportverein dann als Lager nutzen“, sagt der Bürgermeister. Unangetastet bleiben die Gaststätte im Sportkomplex und die sich anschließende Wohnung.

Für die Renovierung der Rasenfläche auf dem Sportplatz Haßlauer Straße stehen Kosten in Höhe von 80 000 Euro zu Buche. Wie teuer der Neubau wird, steht erst fest, wenn die Angebote eingeholt sind. Genehmigt die Sächsische Aufbaubank (SAB) als Stelle, die die Mittel aus dem Fluthilfefonds ausreicht, die überarbeiteten Planungen, soll der Flachbau im Laufe dieses Jahres entstehen. Bis Mitte 2019 hat die Stadt Zeit, alle Schadensbehebungen abzurechnen.

Mit dem Neubau werden sich die Bedingung für alle Sportler, die am Rande der Stadt trainieren, verbessern. Das Geld wird gerade dort eingesetzt, weil kaum Gefahr besteht, dass es bei einem neuerlichen Hochwasser zu Schäden kommt. Die Schäden selbst waren 2013 an der Sportstätte des SV Grün-Weiß Niederstriegis entstanden. Die liegt sozusagen zwischen Mulde und Striegis, also den beiden Flüssen, die vor fast fünf Jahren weit über die Ufer getreten sind. Weil an dieser Stelle Geld nicht hochwassersicher investiert werden kann, entschieden sich die Niederstriegiser Sportler und die Stadträte, die Schadenssumme flutsicher an einer der höchsten Stellen Roßweins einzusetzen. In Niederstriegis wird derweil unter den Bedingungen weiter trainiert, die der SV Grün-Weiß aus eigenen Mitteln und Kräften herrichten konnte.

2017 hat die Kommune einige größere Schadensbeseitigungen abgeschlossen. Dazu gehört die Stabilisierung der Muldenbrücke an der Grünen Aue. Die Widerlager sind mit Abprallwänden vor neuerlichem Ausspülen geschützt worden. Außerdem haben Bauarbeiter Wege, Brücken und Durchlässe im Zweiniger Grund wieder in Ordnung gebracht. Allein die Reparaturen in diesem Gebiet haben sich über zwei Jahre hingezogen.

