Vereinsheim wird hinten angestellt

Königstein. Dieser Beschluss sorgte wieder einmal für eine heftige und teils lautstarke Diskussion im Königsteiner Stadtrat. Auf der Tagesordnung stand die Aufhebung eines Beschlusses von Mai 2016. Damals legte der Rat fest, dass Fördermittel aus dem Budget Bund des Fonds Brücken in die Zukunft für die energetische Sanierung des Vereinsheims in Pfaffendorf genutzt werden sollen. Und nun doch nicht?

Nein, nun doch nicht. Es sei nicht möglich, diese Maßnahme bis Ende 2018 durchzuführen, so Bürgermeister Tobias Kummer (CDU). Die Mitarbeiter im Bauamt hätten zahlreiche Projekte in der gesamten Verwaltungsgemeinschaft zu betreuen und hätten das einfach nicht geschafft. Um die Fördermittel nicht am Ende ungenutzt zurückzugeben, sei es daher besser den Beschluss aufzuheben und die Gelder für eine andere Maßnahme einzusetzen; konkret für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Ein entsprechender Beschluss schloss sich direkt an. Das Geld, was die Stadt durch die neue Technik einspare, könne dann wieder dem Verein zugute kommen. Dieser Vorschlag wurde von allen Seiten unterstützt.

Bevor es jedoch zur Abstimmung kam, machten einige Räte ihrer Empörung Luft. Stadtrat Torsten Hartig (fraktionslos) bezeichnete es gar als Rolle rückwärts, mit der sich Bürgermeister und Stadtrat gleichermaßen unglaubwürdig machen würden. Als peinlich, dass man es seit 2016 nicht schaffte, die Sanierung umzusetzen, befand Mario Bauch (Linke) die Sache. Letztendlich stimmte die Mehrheit der Räte beiden Beschlüssen zu. Das Geld verfallen lassen wollte wohl niemand.

Doch wie geht es nun weiter mit dem Vereinsheim? Geld für die Sanierung werde man wohl in den nächsten Haushalt einplanen, sagte Kummer. Die Fußballer sind bereits informiert worden. Der Verein zeigt sich verständnisvoll. „Natürlich ist das für uns suboptimal“, sagt Vereinsvorsitzender Sebastian Klapper. „Doch es bringt nichts, wenn die Stadt die Fördermittel zurückgeben müsste.“ Eine kleine Sanierung steht trotzdem an. In Eigenleistung sollen nach der Saison die Toiletten im Vereinsheim saniert werden, so Klapper.

