Vereinsbus verunglückt auf der Autobahn

Am Sonnabendmittag hat sich auf der Autobahn A 4 ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 13 Uhr gerieten kurz vor Wilsdruff ein Ford Transit und ein Toyota-Pkw aneinander. Vermutlich hatte der Kleinbus einen Reifenplatzer und war ins Schleudern geraten. In der Folge überschlugen sich beide Fahrzeuge – der Toyota blieb auf dem Dach liegen, der Transit auf der Seite.

Im Ford saßen Fußballspieler des Hartmannsdorfer Sportvereins 05 bei Chemnitz. Ein Unfallopfer kam nach ersten Polizeiangaben mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus, sieben weitere Insassen des Kleinbusses erlitten leichtere Verletzungen, ebenso der Fahrer des Toyota. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Obwohl der Verkehr durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde, bildete sich ein langer Stau in Richtung Dresden.

Die Männermannschaft war auf dem Weg nach Dürrröhrsdorf-Dittersbach zu einem Landesklasse-Fußballspiel gegen den SV Wesenitztal. Die Partie wurde wegen des Unfalls abgesagt. (szo/mja)

zur Startseite