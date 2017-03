Vereinsbus verunglückt auf dem Weg nach Dürrröhrsdorf Bei einem Unfall auf der A 4 wurden mehrere Fußballspieler verletzt. Ein Defekt am Fahrzeug wird als Ursache vermutet.

Der Mannschaftsbus des Hartmannsdorfer Sportvereins 05 überschlug sich bei einem Unfall auf der Autobahn bei Wilsdruff. © roland Halkasch

Auf der Autobahn A 4 ist es am Sonnabendmittag zwischen dem Dreieck Nossen und der Anschlussstelle Wilsdruff zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor Wilsdruff gerieten ein Kleinbus Ford Transit und ein Pkw Toyota aneinander. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Reifen des Kleinbusses geplatzt sein, wodurch dieser ins Schleudern geriet. Beide Fahrzeuge überschlugen sich. Der Toyota blieb auf dem Dach, der Ford auf der Seite liegen.

Im Kleinbus befanden sich Fußballer des Sportvereins Hartmannsdorf 05 aus der Nähe von Chemnitz. Die Männermannschaft war auf dem Weg nach Dürrröhrsdorf-Dittersbach zu einem Landesklasse-Fußballspiel gegen den SV Wesenitztal. Die Partie wurde wegen des Unfalls abgesagt. Auf der Facebook-Seite des SV Wesenitztal gab es spontan zahlreiche Genesungswünsche für die Verletzten.

Insgesamt zogen sich bei dem Unfall neun Personen Verletzungen zu. Drei Unfallbeteiligte verletzten sich schwer, die anderen trugen leichte Blessuren davon. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Obwohl der Verkehr durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde, bildete sich ein langer Stau in Richtung Dresden. (SZ/pa/mja)

