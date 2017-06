Als BSG in der DDR-Oberliga Vereine zweiter Klasse Die SZ stellt in einer Serie Betriebssportgemeinschaften vor, die mit ungleichen Mitteln versuchten, erfolgreich zu sein.

Ein ungleiches Duell: Zwickaus Heinz Wohlrabe (l.) gegen Jenas Eberhard Vogel 1973. © Frank Kruczynski

Der Gedenkstein am Alfred-Kunze-Sportpark erinnert an das Wunder von Leipzig. Fein säuberlich sind die Umrisse der Spieler und Trainer samt Namen eingemeißelt, die mit der BSG Chemie 1964 die DDR-Meisterschaft gewannen. Dass es der bis heute letzte große Titel für den Verein ist, macht ihn nicht besonders. Es sind vielmehr die besonderen Umstände.

Vor der Saison wird der Fußball in Leipzig mal wieder neu geordnet. Besser, erfolgreicher soll er werden, dafür konzentriert man die Besten der Besten in einem neuen Verein, dem SC Leipzig. Wer bei der Sichtung durchfällt, darf zu Chemie gehen. „Der Rest von Leipzig“ wird die Truppe von Trainer Alfred Kunze genannt. Die schafft die Sensation, wird Oberliga-Meister, der elitäre Stadtnachbar dagegen nur Dritter.

Die Episode ist auch mehr als 50 Jahre später noch präsent – nicht nur in Leipzig und nicht nur wegen des Gedenksteins und des Stadionnamens. Sie steht symbolisch für das Scheitern der DDR-Fußballfunktionäre, die immer wieder versuchen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit mit Reformen, Strafen und Zwangsdelegierungen zu erzwingen.

Das beginnt bereits 1954 mit der Gründung der Sportclubs. Wie im Schwimmen und der Leichtathletik sollen auch im Fußball durch gezielte Förderung in Leistungszentren Spitzenergebnisse produziert werden. Dafür müssen sogar ganze Mannschaften quer durch die Republik umziehen. Die BSG Empor Lauter wird zum SC Empor Rostock und Dynamo Dresden zum SC Dynamo Berlin. Die Resultate bleiben dürftig.

1965/66 dann die nächste Zäsur. Die Fußball-Sektionen werden aus den Mehrspartenklubs herausgelöst und eigenständig. An elf Standorten entstehen Fußballklubs, die bis 1990 oder heute Bestand haben: BFC Dynamo, Dynamo Dresden, FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Lok Leipzig, 1. FC Magdeburg, FC Rot-Weiß Erfurt, FC Hansa Rostock, FC Karl-Marx-Stadt, HFC Chemie, FC Vorwärts Frankfurt/Oder und 1. FC Union Berlin. Doch nicht jeder der 15 DDR-Bezirke bekommt einen FC. „Das wäre schlicht zu teuer gewesen. Außerdem orientierte man sich daran, wo bereits erfolgreiche Sektionen vorhanden waren“, erklärt Fußballhistoriker Rainer Hertle aus Leipzig.

Die Neuordnung zementiert zugleich die Zweiklassengesellschaft. Der Rest, die Betriebssportgemeinschaften, kurz BSG, müssen ihre Talente an die elf Klubs delegieren. Eine EM- oder WM-Teilnahme der Nationalmannschaft oder ein Erfolg im Europapokal springt bis in die 1970er-Jahre dadurch aber nicht heraus.

1970 greift der Deutsche Fußballverband der DDR (DFV) deshalb noch einmal hart durch. Die Trägerbetriebe der BSG‘s werden dazu verdonnert, die finanziellen Zuwendungen an die Fußballer einzuschränken. Wie das konkret aussieht, erklärt Olaf Keller, der als Trainer von Chemie Buna Schkopau 1981 für eine Saison aufgestiegen war. „Ich erhielt eine Gehaltsliste der Spieler vom Halleschen FC und die Vorgabe, dass wir generell 200 Mark drunter bleiben müssen.“ Angebliche Verstöße werden hart geahndet. So müssen Stahl Eisenhüttenstadt, Aktivist Schwarze Pumpe und Chemie Wolfen in die Bezirksliga zwangsabsteigen. Zudem gibt es eine neue Regelung bei Abstellungen zur Nationalen Volksarmee: Klubspieler werden verschont, BSG-Kicker eingezogen.

„Der Beschluss von 1970 war ein Hammerschlag für die kleinen Vereine, die es nun deutlich schwerer hatten“, sagt Hertle. Die Bevorzugung der Klubs zeigt jedoch auch Wirkung. 1974 qualifiziert sich die Auswahl das erste und einzige Mal für eine WM-Endrunde, im selben Jahr gewinnt Magdeburg den Europapokal der Pokalsieger, 1976 die Olympiaauswahl Gold, Jena steht 1981 im Finale, Lok Leipzig 1987. Im Vergleich zu anderen olympischen Sportarten bleibt der Fußball dennoch notorisch erfolglos. „Die Klubs waren im Grunde Bezirksauswahlmannschaften, weil Wechsel über diese Grenzen hinaus mit wenigen Ausnahmen verboten wurden“, erklärt Hertle, der ehemalige Vizepräsident des Sächsischen Fußballverbandes. „Man hätte vier, fünf Spitzenteams festlegen und dort die besten Spieler konzentrieren müssen.“

Die Umsetzung der Reformen wird noch dazu nicht mehr so konsequent verfolgt wie noch Ende der 1960er-Jahre. „Im Laufe der Zeit fanden sich immer wieder Wege, sie zu umgehen“, erklärt Hertle. „Viel hing auch von den handelnden Personen ab.“ Vor allem von den Generaldirektoren in den Kombinaten. Sind die Fußballfans, machen sie vieles möglich, manövrieren auch mal die Partei- und Fußballfunktionäre aus. So gibt es durchaus auch „reiche“ und damit erfolgreiche Betriebssportgemeinschaften. Wismut Aue etwa, lange Zeit Sachsenring Zwickau und ab Mitte der 1980er-Jahre Stahl Brandenburg, das Trio schaffte es sogar in den Europacup.

Doch das sind die Ausnahmen. Die meisten BSG-Mannschaften halten sich nur wenige Spielzeiten in der Oberliga, der höchsten Klasse in der DDR. Manche sogar nur eine einzige Saison. In einer Serie rückt die SZ diese kleinen Vereine nun in den Mittelpunkt. Oft sind es kleine Heldengeschichten – so wie 1964 in Leipzig.

Im ersten Teil lesen Sie: Warum Klaus Havenstein von Chemie Böhlen einen Wechsel nach Dresden ablehnte

zur Startseite