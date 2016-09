Vereine wollen nicht in Container ziehen Krauschwitz will die Grundschule Sagar sanieren und deshalb im Gebäude Platz schaffen. Dafür wird eine Lösung gesucht.

Der Sandkasten ist aktuell die einzige Stelle der Grundschule Sagar, an der gebaut wird. Allerdings nur von den Hortkindern Alicia, Jette, Lea, Selma und Nils (von links). © Joachim Rehle

Die Idee klang gut: Krauschwitz kauft Bad Muskau die Container der alten Kita ab, die dort nicht mehr gebraucht werden, und löst damit sein Platzproblem während der Bauarbeiten an der Grundschule in Sagar. Doch daraus wird nun nichts. Denn nach Rücksprache mit dem Billard- und dem Kulturhausverein verzichtet die Gemeinde Krauschwitz auf den Kauf. Das teilt Bürgermeister Rüdiger Mönch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. Der entsprechende Beschluss zum Kauf der Container ist daraufhin von der Tagesordnung genommen worden. Bis zum Baustart im Jahr 2018 muss nun eine neue Lösung gefunden werden.

„Die Idee mit Bad Muskau hat sich erledigt“, sagt der Krauschwitzer Bürgermeister in der Ratssitzung. Denn beide Vereine hätten sich gegen die Container-Lösung ausgesprochen. Diese hatte vorgesehen, die Container der alten Bad Muskauer Kita am Kulturhaus in Sagar aufzustellen, wo sie vom dortigen Kulturhausverein sowie dem Billardverein genutzt werden können. Letzterer nutzt aktuell Räumlichkeiten in der Grundschule. Während der Bauzeit hätten in der Schule so zwei weitere Klassenräume eingerichtet und auch der Billardraum für den Schulunterricht genutzt werden können. Nach Aussage von Rüdiger Mönch habe sich der Kulturhausverein jedoch gegen diese Variante ausgesprochen, weil die Container schwierig zu bewirtschaften seien. So müssten diese auch beheizt werden. Bei der Koordination zwischen den Vereinen was Veranstaltungen des Kulturhausvereins und Punktspiele des Billardvereins anbelangt, seien ebenfalls Probleme gesehen worden.

Wie eine Alternative zu den Containern aussehen könnte, ist derzeit noch völlig offen. Die Gemeinde wolle eine langfristige Lösung finden, erklärt Rüdiger Mönch auf SZ-Nachfrage. Diese geht dann wohl über die reine Bauzeit hinaus. „Da müssen wir nächstes Jahr noch Grips reinstecken, denn bis 2018 muss alles geklärt sein.“ Dann soll mit der dringend nötigen Sanierung begonnen werden. Konkret geht es um Investitionen in die Heizung, Elektroanlagen, Lüftung und Sanitär. Dafür hat die Gemeinde Anfang des Jahres fünf Studien zum Bauzustand und den nötigen Maßnahmen vergeben. Die Kosten dafür belaufen sich auf insgesamt rund 40 000 Euro. Im Mai sind dann zwei weitere Planungsaufträge für insgesamt knapp 20000 Euro vergeben worden.

Wie hoch die Kosten für die Sanierung insgesamt ausfallen und wie genau diese finanziert werden sollen, steht noch nicht fest. Das liegt unter anderem daran, dass die Ergebnisse der Studien nach Angaben der Gemeindeverwaltung bisher noch nicht vorliegen. Die Finanzierung ist außerdem kompliziert, da die Gemeinde verschiedene Förderprogramme anzapfen will. So sollen die Arbeiten an der Heizung und der Elektrik über Bundesmittel finanziert werden, sagt Rüdiger Mönch. Bis nächstes Jahr im Frühjahr müsse dann auch die Aufstellung für die Landesmittel fertig sein. Eine wichtige Frage in Bezug auf die Schulsanierung ist auch, ob die Gelder für eine zweizügige Sanierung reichen werden oder die Schule künftig einzügig, also mit jeweils einer Klasse pro Klassenstufe, wird. Die Gemeinde geht bisher von Einzügigkeit aus. Was das am Ende für den Grundschulbezirk, zu dem neben Krauschwitz auch Weißkeißel gehört, bedeuten würde, bleibt abzuwarten.

In Bad Muskau gibt es unterdessen einen neuen Interessenten für die Container, die bis zur Entscheidung von Krauschwitz für die Gemeinde reserviert gewesen sind. Eine Firma aus der Umgebung wolle sich diese anschauen, sagt Bad Muskaus Hauptamtsleiter Dirk Eidtner. Einen Teil werde Bad Muskau aber vielleicht auch behalten.

