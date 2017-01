Vereine werden zur Kasse gebeten Die Stadt will für die Nutzung von öffentlichen Räumen künftig Geld. Wie hoch die Beträge werden, ist noch offen.

Die Stadträte und Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) wollen sich selbst nicht unter Druck setzen, sagt das Stadtoberhaupt. Ursprünglich war geplant, ab 1. Januar Entgelte für Räume einzuführen, die der Kommune gehören, die aber auch von Dritten genutzt werden. Dazu zählen nicht nur Turnhallen, sondern zum Beispiel auch das Stadtgut und Räume im Rathaus. Obwohl eine entsprechende Satzung inzwischen in Arbeit ist, gebe es bisher noch keinen Termin für deren Verabschiedung und Umsetzung, so Goth.

Die nicht optimale Haushaltslage der Stadt Leisnig habe Verwaltung und Stadträte bewogen, darüber nachzudenken, die Nutzer mit zur Kasse zu bitten. Grundlage für die Berechnung der Entgelte werden voraussichtlich die Betriebskosten für die einzelnen Räume sein. Geprüft werden müsse, ob diese eins zu eins oder anteilig auf die Nutzer umgelegt werden.

Nachdem die Verwaltung die Leisniger Vereine davon in Kenntnis gesetzt hat und die neuen Gebühren mehrfach in Ausschüssen zur Debatte standen, hat Hauptsamtsleiterin Sonja Heier einen Entwurf verfasst. Dieser wurde im Verwaltungsausschuss beraten. Ein endgültiges Ergebnis gibt es noch nicht. Ein Ausschussmitglied habe einen Vorschlag zu einer Änderung eingebracht, die während des nächsten Stadtrates am 9. Februar beraten werden soll. Außerdem sei geplant, vor der endgültigen Beschlussfassung mit den betroffenen Vereinen zu sprechen und deren Meinung zu hören. Zudem fehle für einige Räume nach wie vor die Kalkulation. Wenn das Grundkonzept stehe, müssten noch die Besonderheiten jeder Einrichtung erfasst werden. Goth vermutet, dass einige Vereine durch die neue Regelung sogar günstiger gestellt werden, andere aber weniger gut wegkommen werden. (DA/rt mit hh)

