Vereine werben in Rietschen

Bei den Erlichthof-Gauklern konnten sich Besucher während des Tages der Vereine in Rietschen schminken lassen oder in Kostüme der Laienschauspieler schlüpfen. Als Kulisse diente eine alte Requisite des Theaterteams.

Fünft- und Sechstklässler eröffneten mit einem Lied das Talentefest an der Freien Oberschule.

Die Abteilung Frauensport im SV Stahl Rietschen stellte sich vor.

Bei der Jugendfeuerwehr konnten Besucher selbst das Strahlrohr bedienen.

Rundherum zufrieden ist Ute Thielsch von den Erlichthofgauklern. Die Theatertruppe war einer der Akteure beim ersten Tag der Vereine in Rietschen. Die Initiative dafür war vom Verein Gesundheits- und Fitnessstudio Rietschen ausgegangen. Das Datum hätte nicht besser gewählt sein können. Denn Tag der offenen Tür an der Freien Oberschule Rietschen, gepaart mit einer Baby- und Kleinkinderbörse hatte schon in den Vorjahren für viele Besucher gesorgt. Am vergangenen Sonnabend nun gab es noch weitere Gründe zum Gelände des Kulturhauses Fema zu kommen, denn Mitglieder mehrerer aktiver Rietschener Vereine hatten sich gut vorbereitet.

Das Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Rietschen zog am Sonnabendvormittag vor dem Gebäude der Fema in Rietschen die Blicke der Ankommenden auf sich. Doch nicht allein die Kameraden der Wehr sondern auch die Floriansjünger der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Rietschen zeigten hier ihr Können und die moderne Feuerwehrtechnik. Doreen Fuchs, die als Leiterin mit ihrem Ehemann Karsten die angehenden Kameraden der Feuerwehr trainiert, freut sich über jeden, der den Weg zu den Übungsstunden aller 14 Tage im und am Gerätehaus Rietschen findet.

Derzeit hat das Ehepaar Fuchs 20 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 17 Jahren unter ihre Fittiche genommen. Ab einem Alter von acht Jahren sind interessierte Mädchen und Jungen aus bei einer Übungsstunde gern gesehen.

Nicht das Streben nach sportlichen Höchstleistungen sondern die Freude an der sportlichen Betätigung im Rahmen einer Gruppe gleichgesinnter führt die Frauensportgruppe in der Abteilung Gymnastik unter dem Dach des SSV Stahl Rietschen zweimal wöchentlich in der Sporthalle Rietschen zusammen. Unter der Leitung von Ute John üben sich die Damen im Alter über 40 Jahren sowie in der Gruppe der über 50-Jährigen unter anderem in der Step-Aerobic. Dazu treffen sie sich am Dienstag, ab 20 Uhr, sowie am Montag, ab 19 Uhr, für jeweils eine Stunde zur sportlichen Betätigung.

Einen ganz besonderen Lehrgang bietet Gerald Zimmermann interessierten Frauen in einem Raum im Fitnessstudio in der Fema Rietschen an. In einem Kurs der Selbstverteidigung für Frauen zeigt und bringt er ihnen Tricks sowie Kniffe bei, um sich gegen Belästigungen und körperliche Angriffe zur Wehr setzen zu können. Der ehemalige Karatekämpfer betonte dabei, dass es in den Übungsstunden, die am Mittwoch sowie am Donnerstag jeweils ab 18 Uhr beginnen, nicht um das Erlernen von Kampfsportarten sondern um die Fähigkeit zur Abwehr von Gefahren für Frauen geht.

Die Erlichthof-Gaukler, die in einem bunt dekorierten Raum die Gesichter von Kinder schminkten sowie diese in Märchenkostüme schlüpfen ließen, stecken mitten in den Proben zu ihrem neuen Stück. Die Geschichte vom „Teufel mit den drei goldenen Haaren“erlebt seine Premiere während des Töpfermarktes am 26. März in der Theaterscheune im Erlichthof Rietschen.

Ute Thielsch, die Leiterin der Theatergruppe sowie ihre Mitstreiterin Anke Leuschner freuen sich über jedes Mädchen oder Jungen ab 8 Jahren, der die Reihen der jetzt 20-köpfigen Truppe der Erlichthof-Gaukler künftig verstärkt. Dazu haben Interessenten jeden Mittwoch, ab 17 Uhr, die Möglichkeit bei einer Probe in der Theaterscheune sich selbst einen Eindruck vom Spiel der Gaukler zu verschaffen.

An der Freien Oberschule standen in zwei Sprechzimmern Pädagogen als auch Mitglieder des Träger- und des Fördervereins bereit, um Fragen zu beantworten. Derzeit lernen 82 Schüler in den Klassenstufen 5 bis 10 hier. Die Bedingungen für Unterricht auf einem hohen fachlichen Niveau sind gegeben. Kein Vergleich mehr mit der Ausstattung in den Räumlichkeiten in der ehemaligen Schule.

Ein PC-Raum mit 20 Arbeitsplätzen in der Lernwerkstatt, moderne Fachkabinette für Biologie, Chemie und Physik werden ergänzt durch die Räumlichkeiten für die musische Ausbildung. Das die letztere davon profitiert, davon konnten sich die Gäste im voll besetzten Speiseraum während eines Talentewettstreits der Oberschüler selbst überzeugen. Die Sieger in mehreren Kategorien wurden dabei per Stimmzettel von den Zuschauern gekrönt.

