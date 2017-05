Vereine und Firmen schließen zwanzig gute Geschäfte ab Kontakte knüpfen und einander helfen, mit dieser Idee kamen jetzt Wirtschaft und Ehrenamt zusammen. Es funktioniert.

Die Sparkasse ist seit dem ersten Marktplatz dabei.

Es ging zu wie auf dem Börsenparkett – mit Maklern, Notaren, Abschlüssen. Nur die Frage nach Geld war beim dritten Marktplatz „Gute Geschäfte“ in Pirna tabu. Hier wurden Tauschgeschäfte zwischen Vereinen und Unternehmen angebahnt. Nach 90 Minuten Handelszeit waren am 27. April genau 20 Vereinbarungen abgeschlossen. Insgesamt 15 Unternehmen und 25 Vereine hatten sich auf Einladung der Aktion Zivilcourage zu der Kontaktbörse getroffen, um sich kennenzulernen, Tauschgeschäfte zu vereinbaren und sich so gegenseitig zu unterstützen.

Mit ihrer Schubkarre mit Bio-Gemüse zogen sie alle Blicke auf sich: Laura Ranft und Katrin Lankemüller vom Verein Lebenswurzel der solidarischen Landwirtschaft Struppen. Mit Stephan Trutschler vom Medienkontor Dresden vereinbarten die beiden Frauen den Tausch von Bio-Gemüse gegen ein Seminar für Öffentlichkeitsarbeit. Doch es gab noch ausgefallenere Tauschobjekte. So protokollierte Makler Lars Peschel vom DRK Pirna eine Vereinbarung zwischen dem Tourismusverband Sächsische Schweiz und dem Traditionsverein Hohnsteiner Kasper. Sie wollen gemeinsam eine Marketingidee erarbeiten, um mit dem Hohnsteiner Kasper für die Sächsische Schweiz zu werben. Beurkundet wurde dieses Geschäft von Joachim Krieg von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Die Sparkasse ist bereits seit dem ersten Marktplatz mit dabei und unterstützt die Veranstaltung.

Im Sommer steht die Einlösung des Vertrags zwischen dem Deutschen Kinderschutzbund Dippoldiswalde und dem Angelverein Pirna an. „Wir bieten ein Ferienangebot Angeln an und dürfen dafür ein Wochenende auf dem Gelände des Kinderschutzbundes übernachten“, erzählt Sven Hamann vom Angelverein. Vereine und Unternehmen begegneten sich auf dem Parkett auf Augenhöhe, niemand war Bittsteller. Jeder suchte etwas, jeder bot etwas, beide Seiten profitierten von den Abschlüssen. So wurde bis zur letzten Sekunde verhandelt. Zum Schluss waren 20 Verträge unterschrieben.

Projektleiterin Franziska Kuhne von der Aktion Zivilcourage schätzt den dritten Marktplatz als sehr erfolgreich ein. Besonders freue sie, dass sich mehr Unternehmen am Marktplatz beteiligten und alle mit großer Begeisterung netzwerken. „Es ist einfach großartig, zu sehen, wie die Beteiligten kreative Wege finden, um sich gegenseitig zu unterstützen“, sagt sie und verspricht: „Der 4. Marktplatz wird 2018 in Freital stattfinden.“ (SZ/ce)

