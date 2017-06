Nachwuchsfußball Vereine sparen Reisekosten SG Leisnig/Hartha und Döbelner SC fahren gemeinsam zu einem Turnier nach Thüringen. Auch sportlich läuft es.

Gemeinsames Foto der Döbelner (weiße Trikots) und Leisnig/Harthaer, die gemeinsam bei einem Turnier in Thüringen gestartet sind. © Privat

Diese Ausfahrt hat sich gelohnt. Die C-Junioren des Döbelner SC und der SG Leisnig/Hartha holten sich beim „2. Teamsport-Cup“ der SG Blau-Gelb Görsbach die ersten beiden Plätze. Doch nicht nur das. Beide Teams reisten gemeinsam mit einem Bus in das idyllisch gelegene Görsbach nach Thüringen. „Die Fahrtkosten haben sich beide Vereine geteilt“, sagte DSC-Trainer Thomas Henschel.

Die Döbelner hatten in den vergangenen Jahren oft zum Saisonabschluss an einem internationalen Turnier in Eilenburg teilgenommen. „Das klappt in diesem Jahr nicht, weil wir beim SZ-Fanturnier im Dresdner DDV-Stadion starten werden“, so Henschel. „Über die Turnierbörse des DFB-Net sind wir auf das Turnier in Görsbach gestoßen“, sagte der Döbelner Trainer. Da der Turniergastgeber trotz der Zusage der Döbelner noch freie Plätze hatte, wurde schnell über die seit Jahren sehr gut harmonierenden Trainerteams Thomas Henschel/Tino Liebmann auf der einen Seite und Michael Köste/Holger Richter auf der anderen Seite mit der SG Leisnig/Hartha der noch fehlende Teilnehmer gefunden.

Zum Turnierauftakt gegen fünf völlig unbekannte Gegner mussten die Döbelner gegen die SpG Werther ran. Am Ende stand ein verdienter 3:0-Erfolg, der bei besserer Chancenverwertung deutlich höher hätte ausfallen müssen. Im ersten Spiel der SG Leisnig/Hartha kam es gleich zum Aufeinandertreffen der beiden Teams aus der Region Döbeln. In einer spannenden Partie behielten die Döbelner mit 1:0 die Oberhand. Im ihrem zweiten Spiel unterlag die SG gegen JFV Roßdorf unglücklich mit 0:1. „Danach haben wir allerdings nichts mehr anbrennen lassen und gewannen die weiteren Spiele“, freute sich SG-Trainer Michael Köste. Am Ende bedeutete dies Platz zwei hinter den Jungs vom Döbelner SC, die sich mit sechs Siegen in sechs Spielen den Turniersieg sicherten. „Die Chancenverwertung ließ oftmals zu wünschen übrig, doch spielerisch gab es nicht viel auszusetzen“, so Henschel.

Am Ende waren sich die Verantwortlichen beider Mannschaften einig, einen tollen Turniertag erlebt zu haben. Und das nicht nur wegen der guten Platzierungen ihrer Teams. (DA/dsc)

zur Startseite